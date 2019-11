Takega tekmovalca pa še ne: Bobovnik želel zapustiti svoj stol #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej je že v prvi oddaji pokazal veliko znanja, čeprav je pri prvem vprašanju potreboval glas ljudstva. V oddaji, ki si jo boste lahko ogledali nocoj, pa je svojim znanjem dobesedno osupnil voditelja in občinstvo v studiu. Pred vsakim odgovorom je svojo odločitev namreč pojasnil tako podrobno, da je voditelj Slavko Bobovnik dobil občutek, da ga v studiu sploh ne potrebuje.

"Jaz se bom zdaj usedel tja, vi preberite vprašanje in povejte, kaj si mislite, jaz pa vam bom samo kimal. Prav?" se je pošalil Bobovnik, ko je opazil, da 30-letnik ve veliko več, kot ima sam o pravilnih odgovorih izpisano na svojem monitorju. Več v zgornjem videu.

Tadej Ojsteršek je osupnil z znanjem v kvizu Milijonar.

In od kod Tadej črpa svoje znanje?

"Ker sem trenutno brezposeln, imam veliko časa za nabiranje novega znanja in raziskovanje po spletu, veliko sem se naučil tudi z gledanjem nekaterih kvizovskih oddaj in igranjem številnih spletnih kvizov znanja, prav tako sem veliko znanja pridobil na vodenih izletih po različnih evropskih zgodovinskih mestih in državah. V mladosti sem prebral veliko knjig, tako strokovnih, poljudnoznanstvenih kot tudi leposlovnih," je pojasnil Mariborčan.

Kako visoko po Milijonarjevi lestvici bo splezal tekmovalec Tadej, lahko preverite v nocojšnji oddaji Milijonar ob 21. uri na Planetu.

