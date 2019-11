Skrita kamera se lahko konča tudi boleče #video

V oddaji Znajdi se!, ki jo lahko ujamete vsako sredo ob 21. uri na Planetu, smo spremljali tudi tekmovalko Dragico, pri kateri pa se je zdelo, da so izzivi zanjo kar malce preveč preprosti, saj je vsako nalogo opravila brez zadržkov. Na koncu je še poskrbela, da so njeno zagnanost na zabaven in hkrati boleč način prisotni tudi občutili.

Igralka Nina Valič je bila tokrat tista, ki je tekmovalko vodila skozi pet nalog. Pri zadnji nalogi, pri kateri so bile uporabljene tudi žogice za tenis, se je tekmovalka povsem sprostila in žogice so letele po vsej gostilni. Pri tem pa je zadela "naključnega" obiskovalca v telo in svojega spremljevalca kar dvakrat v glavo. Zanju je bila izkušnja vsekakor malce boleče, saj žogice niso ravno mehke.

Njen spremljevalec, ki ni vedel za skrito kamero, je to presenetljivo dobro prenesel, vseeno pa se mu je odvalil kamen od srca, ko je spoznal, da je le žrtev skrite kamere. Več v zgornjem videu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.