Kljub strastnemu plesu ostajata samo prijatelja #video

To nam je povedala Suzana

"Glede na kratek čas za priprave in na to, da imam še vedno bolečine od poškodbe, lahko iskreno rečem, da sem zelo zadovoljna s plesom. Tango je zelo zahteven ples in terja ogromno predanosti, časa in vaje ter - kar je najpomembneje - zelo dobro povezavo med plesalcema. Prav zato sem še posebej vesela, da nama je z Davidom uspelo dobro in predvsem iskreno odplesati," je o plesu povedala Mariborčanka. Priznala je, da je bilo na začetku čutiti nekaj nesproščenosti.

"Ko sva se prvič zagledala, nisem bila čisto prepričana, kdo se je koga bolj prestrašil. David je sicer zelo zabaven, zgovoren in poln energije, tako da je name naredil izjemno dober vtis."

Z Davidom še vedno ostajata v stikih. "Veliko je bilo smeha na račun oddaje in najinih različnih izkušenj s samega snemanja. Bova pa ostala samo prijatelja," je o tem, ali je med njima preskočila kakšna iskrica, povedala Suzana.

To nam je povedal David

"S svojim plesnim nastopom sem bil zadovoljen, čeprav bi se dalo odplesati tudi bolje. Trema in kamere so pač naredile svoje," je tango ocenil David, ki ni skrival navdušenja nad svojo soplesalko.

"Je izredno energična in simpatična ženska, ki kar žari od srčnosti in veselja. Po koncu snemanja oddaje sva na zmenku ostala še kar nekaj časa in se vrtela ob korakih bachate, kasneje pa sva tudi zapela nekaj lepih pesmi in se lepo zabavala ob prijetnem pogovoru. Ostajava pa v prijateljskih odnosih, čeprav mogoče še kdaj odpleševa ta najin strastni ples."

Bi pa 32-letnik izkušnjo z veseljem še kdaj ponovil. "Zdaj, ko sem to doživel, bi mi bilo veliko lažje. Po vseh lepih komentarjih, ki sva jih bila deležna, je občutek res prijeten in tudi trema ne bi bila toliko prisotna."

Nove štiri kandidate, ki bodo poskusili zaplesati v ljubezen, lahko spoznate že v četrtek ob 21. uri na Planet TV.

