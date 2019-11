Lepa Štajerka v oddajo po ljubezen #video

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Ne. To je moja prva tovrstna izkušnja.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Ples obožujem že od mladih nog, vendar se z njim nisem nikoli ukvarjala profesionalno. Pred leti sem začela plesati tango, ki je zame najbližje idealnemu odnosu med moškim in žensko. Vsak stoji v svojem svetu, a med njima je vzpostavljena nevidna vez, kjer se pretakajo najsubtilnejša čustva. Če kje, lahko v tangu začutim brezčasje ljubezni.

Kaj pa je tisto, kar bi gledalce o vas lahko presenetilo?

Presenetilo bi jih lahko nedvomno to, da sem kot voditeljica prireditev, igralka oziroma fotomodel začela nastopati šele pri 36 letih. Najverjetneje pa tudi to, da ljubim svojo domovino in sem zelo ponosna, da sem Slovenka.

Kakšen je za vas popoln moški?

Popoln moški je moški, ki je srečen in zadovoljen s svojim življenjem. Dejstvo je, da lahko ponudimo le, kar imamo sami, in če je samski moški srečen in ljubi sebe ter svoje življenje, je sposoben to deliti tudi v partnerstvu. Srečni in samozavestni ljudje imajo zelo privlačno energijo. Vsekakor me pri moškem zanima, kaj imava skupnega, kakšne so njegove vrednote in kaj šibke točke. Po videzu pa mi je izjemno privlačen visok, od sonca ožarjen, modrooki Grk (smeh, op. p.).

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Zmotijo me neiskrenost, nespoštljivost, aroganca in egoizem. Zmoti me vse, kar je v nasprotju z ljubečim in čutnim odnosom.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Najdaljša zveza je trajala 12 let in se končala pred skoraj desetletjem. Po koncu te zveze sem se predvsem posvetila svojima otrokoma in sebi. Zveze, ki sem jih imela po tem, so bile kratkotrajne in dokaz, da za trajen odnos še nisem bila pripravljena. Danes, ko sem v res lepem obdobju svojega življenja, razumem, da je lastno zadovoljstvo ključ do zdravega partnerskega odnosa. Izjemno sem vesela, da lahko s kakšnim nasvetom pomagam tistim, ki so trenutno tam, kjer sem bila jaz pred desetletjem.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji zaljubili?

Nisem človek pričakovanj, bolj verjamem v lepoto zdajšnjega trenutka. Potem ko sprejmem neko odločitev, se pustim presenetiti in se predam toku dogodkov. Verjamem, da se vedno zgodi vse tisto, kar mi je namenjeno. Kar mi ni namenjeno, odpihne veter časa.

Kakšen ples bo v oddaji s soplesalcem odplesala Suzana in ali bo že prvi dotik med njima prižgal tudi iskrico ljubezni, si poglejte nocoj ob 21. uri v oddaji Zapleši v ljubezen na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.