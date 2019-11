"Raje sem srečno samska, kot nesrečna v zvezi" #intervju

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Na zmenku na slepo še nisem bila. Nisem za take vrste presenečenj. Sem pa za zmenke, kjer "približno" veš, s kom se dobiš. Da imaš vsaj njegovo fotografijo, po možnosti realno (smeh, op. p.).

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Moji prvi plesni koraki segajo desetletja v preteklost. Še kot osnovnošolka in kasneje srednješolka sem plesala standardne in latinskoameriške plese, nekaj je bilo tudi rock'n'rola in jazz baleta. Bili so lepi časi. Vedno je bilo pomanjkanje plesalcev, tako da je to tudi razlog, da sem vse do danes s plesom prenehala. Zdaj se vrtim v ritmih bachate, moj najljubši ples pa je rumba.

Kaj pa je tisto, kar bi gledalce o vas lahko presenetilo?

Mogoče moj slogan, ki se glasi: raje srečno samska, kot nesrečna v zvezi. Vsaka ženska in prav tako moški si zasluži srečo, ne samo v ljubezni. In če v zvezi nimate tistega, kar bi vas izpopolnjevalo, delalo srečne in lepe, verjemite mi, da vam bo bolje biti sam. Nekje je treba potegniti črto in narediti nekaj zase.

Kakšen je za vas popoln moški?

Popolni ljudje, popolni moški ne obstajajo. Ko te "zadene", takrat zagotovo veš. Na prvo žogo pa mora biti moški vsekakor urejen.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Pri moškem me najbolj moti, če ta ni urejen, po možnosti zaudarja, skratka, da se že na daleč vidi, da mu absolutno ni mar zase. Odvračajo me tudi egoistični moški, ki mislijo, da se svet vrti samo okoli njih.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

So dobre in so slabe izkušnje. Iz vsake zveze potegneš tisto najbolje, iz vsakega odnosa se nekaj naučiš. In če ne poskusiš, ne boš nikoli vedel ...

Ali dopuščate možnost, da se boste zaljubili v oddaji?

Ljubezen na prvi pogled vsekakor obstaja. Res pa je, da z leti postaneš bolj previden. Običajno se ljubezen zgodi, ko najmanj pričakuješ.

