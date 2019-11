Po plesnem zmenku: Več kot prijatelja ne moreva biti #video

Na poseben plesni zmenek na slepo sta se v oddaji Zapleši v ljubezen odpravila tudi 54-letna Ineza iz Ljubljane in 56-letni Igor iz Maribora. Z njima smo se pogovarjali o tem, kako sta bila zadovoljna s svojim plesom in kako so se stvari med njima odvijale po koncu snemanja oddaje.

Oba sta nam zaupala, da sta bila s plesom zadovoljna, a da bi bilo lahko tudi veliko boljše. "Res rada plešem in koreografija mi je bila zelo všeč. Vendar, da bi jo odplesala z užitkom, bi potrebovala več časa za vaje." S povedanim se je strinjal tudi Igor: "Ponosen sem nase, da sem v nekaj urah osvojil precej težko koreografijo. Če bi imel na voljo nekaj več vaje, bi bilo gotovo vse skupaj videti še veliko bolje."

Ineza je bila tokrat prvič na zmenku na slepo, medtem ko je Igor na podobnih zmenkih že bil. "Na takem zmenku, kjer vidiš osebo prvič, še nisem bil, sem pa bil na zmenku, kjer sem prej videl vsaj sliko. Na začetku je sicer zanimivo, potem pa ravno nasprotno. Tega ne počnem več. Mislim, da manj kot iščeš, prej pride."

Ples Ineze in Igorja:

In kakšen vtis sta pustila drug pri drugem? "Vem, da me je zelo težko voditi, razen izjem in profesionalcev. Soplesalec mi je zaupal, da do te oddaje ni nikoli zares plesal, zato mu priznam pogum," je o soplesalcu povedala Ljubljančanka. Mariborčan pa je povedal, da med plesom ni bil popolnoma sproščen: "Priznam, da sem bil malo presenečen na začetku, potem je pa malo bolj steklo. Je pa težko plesati takšen ples s popolno neznanko in s tako kratkimi predpripravami."

Kaj se je med njima dogajalo po koncu snemanja?

Oba sta nam potrdila, da je bila zanju to vsekakor zanimiva izkušnja in ostajata v stikih. "Z Inezo sva v stikih, dogovorjena sva, da greva plesat, drugo sledi, bova videla, kako bo," je povedal Igor. "Seveda sva se tudi po koncu snemanja oddaje še dobila in sva bila na zvezi prek telefona. Pogovor je stekel kot podmazan. Vendar več kot prijatelja ne moreva biti," je sklenila Ineza.

