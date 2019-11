Dekle z nenavadnim imenom bo poskušalo očarati neznanca #video

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Nisem še bila na nobenem zmenku na slepo.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Pred leti sem veliko trenirala v nočnih klubih (smeh, op. p.). Šalo na stran, zelo rada plešem, všeč mi je hiphop, sicer pa sta ples in gib zame izrazno sredstvo, s katerima se poskušam čim več izražati. Ko sem bila mlajša, sem trenirala tudi izrazni ples.

Kaj pa je tisto pri vas, kar bi gledalce lahko presenetilo?

Moje ime je skrajšana različica za ime kraja Štanjel na Krasu. Z družino smo pred kratkim odkrili, da je Anjel tudi eden izmed angelov v krščanski mitologiji.

Kakšen je za vas popoln moški?

Moj popolni moški je odločnega značaja, topel, razumevajoč, mora se znati zabavati in me znati nasmejati. Predvsem pa me očarajo šarmantni temnolasci - samozavest je pri tem ključna. Če ta manjka, so lahko vse naštete lastnosti zaman.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Najbolj me zmotita hvalisanje in poudarjanje določenih značilnosti in dosežkov, za katere se čez nekaj časa izkaže, da sploh niso resnični. Bodi to, kar si, in ne nakladaj, kaj vse obvladaš, samo da bi nekoga očaral.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Imela sem samo eno resno zvezo, trajala je dve leti in se je slabo končala. Opisala bi jo kot katastrofo, za katero ni bilo potrebno, da se je zgodila, ampak se je morala, da sem se iz tega nekaj naučila.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji zaljubili?

Ne pričakujem ničesar, ampak zakaj pa ne. Saj nikoli ne veš, kaj ti lahko prinese življenje.

