"Med nama je lahko dobro prijateljstvo, kaj več pa ne" #video

V oddaji Zapleši v ljubezen smo prejšnji teden spoznali tudi 49-letno Jasno in 43-letnega Rafaela. Čeprav gre v oddaji za plesne zmenke na slepo, sta tokrat soplesalca že po nekaj skupnih korakih začudeno ugotovila, da se pravzaprav poznata. Kako pa so se stvari med njima razvijale po koncu snemanja oddaje?

To je povedala Jasna

Čeprav sta bila plesna učitelja in voditelja oddaje Jagoda in Jurij Batagelj navdušena nad plesom Koprčana in Ižanke, je Jasna potarnala, da s svojim nastopom ni bila povsem zadovoljna. "Zgodilo se mi je točno to, česar sem se bala. V nekem trenutku mi je popolnoma popustila koncentracija. Kljub nekaj napakam sva plesala naprej in verjetno samo midva veva, kaj je šlo narobe."

Morda je k padcu koncentracije pripomoglo tudi to, da je soplesalca prepoznala. "Bila sem močno presenečena, ko sem ga prepoznala. Skupaj delava v prostovoljnem društvu." In kaj se je med njima dogajalo, ko so ugasnile kamere? "Ostajava v stikih, saj je soplesalec prostovoljec v naši organizaciji in se še vedno druživa. Morda pa obstaja možnost, da se iz tega razvije tudi kaj več. Vsekakor si želiva svojo koreografijo še kdaj odplesati in izboljšati izvedbo."

To je povedal Rafael

Rafael je bil s svojim plesnim nastopom zadovoljen, čeprav je prepričan, da bi se dalo tudi bolje, če bi imel malo več časa za vajo. Je pa tudi njega med plesom presenetilo, da je soplesalko že poznal. "Z Jasno se poznava iz prostovoljnega društva, ki ga vodi," je povedal Koprčan in dodal, da pri njem ni preskočila ljubezenska iskrica. "Med nama je lahko le dobro prijateljstvo, kaj več pa mislim, da ne," je sklenil.

