Pri Črnem Petru nas bosta obiskala Jagoda in Jurij Batagelj #foto

V še eni praznično obarvani oddaji Pri Črnem Petru se bosta kot posebna gosta tokrat oglasila nekdanja vrhunska plesalca, zdaj pa priznana plesna učitelja in voditelja oddaje Zapleši v ljubezen Jagoda in Jurij Batagelj.

V sobotni oddaji Pri Črnem Petru nas bosta tokratna posebna gosta presenetila s posebno plesno točko, spregovorila pa bosta tudi o njuni novi vlogi, v kateri sta se več kot odlično odrezala. Vsak četrtek ju namreč lahko spremljate kot voditelja in koreografa plesov za kandidate, ki želijo prek plesnega zmenka na slepo spoznati svojo boljšo polovico v oddaji Zapleši v ljubezen.

Poleg Jagode in Jurija nas bodo tudi tokrat obiskali številni glasbeni gosti. Z nami bodo Dejan Vunjak, ansambel Smeh, ansambel Novi spomini, klapa Skala, ansambel Topliška pomlad, The Golden Dixie Boys in Mengeška godba z Ivanom Hudnikom in Alenko Vidic. Zabavne dogodivščine stalnega omizja pa bodo tudi tokrat poskrbele za nekaj smeha.

Nekaj utrinkov iz sobotne oddaje Pri Črnem Petru si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji:

