Nuša Derenda o praznikih: Škoda je časa za evforično “norenje” po trgovinah #intervju

Foto: Bojan Puhek

Posneli ste novo skladbo, za katero ste dejali, da si želite, da bi postala nova praznična zimzelena. Katera božično-novoletna skladba vam je sicer najbolj všeč in si jo radi zavrtite?

Da, skladba Beli oblaki, bele snežinke je zimsko-praznična in seveda si želimo, da pride do čim več poslušalcev in da nas “poboža” v tem čarobnem času. Za zdaj nam gre zelo dobro. Ogromno je lepih skladb, ki opevajo ta praznični čas, a mislim, da ima res posebno mesto v naših srcih Alfijev Silvestrski poljub.

V skladbi nastopajo tudi številni estradniki. Po kakšnem ključu ste jih izbirali?

To so prijatelji, kolegi, s katerimi občasno sodelujemo in se srečujemo. Žal imamo vedno premalo časa, da bi se sproščeno in še bolj pogosto družili in izmenjavali izkušnje. Snemanje videospota za skladbo Beli oblaki, bele snežinke pa je bila lepa priložnost tudi za to. Seveda pa so takšna sodelovanja za vse nas dobrodošla tudi v smislu promocije. Zahvaljujem se vsem, ki so si vzeli čas, sodelovali in s tem pomagali, da skladba pride do še večjega števila poslušalcev.

Je bilo na snemanju tudi kaj časa za zabavo oz. kakšno zabavno dogodivščino?

Lahko rečem samo, da je bilo veliko smeha. Čeprav smo snemanje videospota vzeli zelo resno, je bila vseskozi dobra energija in sproščeno vzdušje. Morda smo bili še najbolj na trnih prvi dan snemanja, ko nismo bili čisto prepričani, ali bomo našli pravo lokacijo za snemanje zimskih kadrov. No, na srečo nas je na Mölltalerju čakal sneg in največja skrb je minila.

Imate sicer pri vas doma kakšne posebne božično-novoletne običaje, ki jih prenašate iz roda v rod?

Klub temu, da je moj najbolj praznični mesec tudi najbolj delaven, pa nikoli ne izpustimo manjšega obdarovanja za Miklavža, vsako leto pripravim tudi predbožično večerjo za svojo družino in bližje sorodnike. Če ne prej, takrat moji fantje namestijo kakšne lučke pred hišo in okrasijo tudi novoletno jelko. Z obdarovanjem pa nismo nikoli pretiravali, ker se mi zdi škoda časa, da bi ga zapravljala za evforično “norenje” po trgovinah. Tisti čas raje izkoristimo za druženje v krogu najbližjih.

Nuša bo v oddaji Pri Črnem Petru nastopila tudi z novo skladbo Beli oblaki, bele snežinke. Foto: Bojan Puhek

Katero pa je bilo najizvirnejše darilo, ki ste ga dobili ali podarili?

Zame je najlepše darilo iskren pogled, objem in lepa beseda.

Kateri je vaš najlepši spomin na praznike iz otroštva?

Prijetno druženje v krogu družine, vonj po sveže pečenih piškotih, slastna božična večerja, okraševanje in nato še polnočnica. In zasnežen božič. To še najbolj pogrešam zadnja leta!

Glasbeniki si po napornem decembru običajno vzamete čas za odklop in potovanja. Tudi vi načrtujete kaj takega?

Če verjamete ali ne, si v preteklosti z možem nisva nikoli privoščila prav veliko oddiha, razen morda nekaj dni smučanja, ki smo si jih vsako leto privoščili ob zimskih počitnicah, ko sta bila otroka še manjša. Letos pa bo prišel tudi čas za takšne vrste oddiha. Po novem letu, ki ga bom dočakala v Novem mestu, imam januarja še nekaj nastopov, potem pa si bova privoščila potovanje v Avstralijo.

V oddaji jo bo med eno izmed skladb spremljal tudi mož Frenk. Foto: Bojan Puhek

Po čem si boste najbolj zapomnili leto 2019?

Predvsem lahko rečem, da je bilo to zelo delavno leto. Zadala sem si cilj, da letos posnamem vsaj kakšen singel, izkazalo pa se je, da mi je uspelo veliko več kot to. Bilo je leto v znamenju sodelovanja z mlajšimi glasbenimi kolegi. Posnela sem duet s Tilnom Lotričem, Nuško Drašček in seveda s Poskočnimi muzikanti. Na splošno pa so me v letošnjem letu navduševali predvsem vrhunski dosežki naših športnikov z Luko Dončičem na čelu in tudi akcija za pomoč malemu Krisu. Veseli me, da smo Slovenci spet pokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno.

Kaj pa je takega, česar v letošnjem letu niste uresničili in bi radi izpolnili v naslednjem letu?

V letošnjem letu sem okvirno izpolnila vse, kar sem si zadala. Edino, kar lahko omenim, je božični koncert, ki bi ga morala imeti v ljubljanski Operi, a smo ga morali prestaviti. Bom pa med prazniki vseeno nastopala na živih jaslicah v Postojnski jami, od 25. do 30. decembra.

Gostilna Pri Črnem Petru se odvija v gostilni. Imate tudi sami kaj gostinskih izkušenj?

Nimam gostinskih izkušenj, razen če sem kdaj bolj za šalo kot zares na kakšni zabavi prevzela vlogo natakarice. Sicer pa sem bolj kot za šankom večkrat stala na šanku (smeh). Sva pa z možem, ko sva gradila hišo, razmišljala, da bi zraven imela še gostinski lokal, vendar sva se nato odločila, da bilo usklajevanje vseh naših obveznosti še s to dejavnostjo verjetno prezahtevno. Lahko pa se pohvalim, da zelo rada kuham (smeh, op. p.).

