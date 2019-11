Po več kot 50 letih bo silvestrovo tokrat prvič preživel doma #intervju

V oddaji Pri Črnem Petru bo nocoj ob 20. uri posebni gost Alfi Nipič, ki ga vsi najbolj povezujemo z najdaljšo nočjo v letu, saj si je ne znamo predstavljati brez njegove skladbe Silvestrski poljub, ki bo prihodnje leto praznovala že 50 let. V pogovoru nam je med drugim zaupal, kolikokrat je zapel to skladbo, zakaj bo letos po več kot 50 letih silvestroval doma, priznal pa je tudi, da je tudi velik modni navdušenec.

Približuje se čas, ko bo spet mogoče povsod slišati vašo največjo uspešnico Silvestrski poljub. Morda veste, kolikokrat ste jo v živo zapeli?

Rekel bi, da vsaj 100-krat na leto. Ker sem ogromno nastopal in sem jo pel na vsakem svojem nastopu, četudi ni bil december, saj so jo ljudje želeli vseeno slišati. Če nastop ni bil v božično-novoletnem času, sem besedilo samo nekoliko priredil in sem "silvestrski" spustil ven. Namesto tega sem na primer zapel "današnji tvoj poljub". Gre pravzaprav za ljubezensko skladbo, kjer je silvestrski poljub omenjen le nekajkrat, zato sem z malce prirejeno različico lahko nastopal v vseh letnih časih.

Kaj pa mislite, da je na tej pesmi tako magičnega, da so jo ljudje tako sprejeli in da je pri starih in mladih pravzaprav postala sinonim za božično-novoletne praznike?

Mislim, da ga ni recepta, ki bi ti zagotavljal, da bodo ljudje sprejeli neko skladbo. Pri tem, ali bo nekaj postalo uspešnica ali ne, ponavadi odločajo malenkosti. Včasih mislimo, da smo naredili hit, pa se potem izkaže, da se skladba pri ljudeh sploh ne prime. Niti v sanjah si nisem predstavljal, da bo pesem taka uspešnica, da se jo bo v decembru prepevalo tudi 50 let po njenem nastanku. Včasih preprosto nekaj narediš mimogrede in postane uspešnica. Ko sem drugič zapel Silvestrski poljub, je bilo to že na snemanju in posneli smo ga v enem kosu. Podobno je bilo, ko sem bil pri Avsenikih, s skladbo Mi ga spet žingamo. Ker nam je ena skladba manjkala za nastop, smo jo naredili kar na vajah. In je postala hit. Dandanes ni ansambla, ki je ne bi preigraval.

Foto: Bojan Puhek

Katera skladba vam je sicer najbolj všeč in si jo radi zavrtite?

V dvajsetih letih z Avseniki sem bil veliko v tujini. Imeli smo po 21 nastopov vsak mesec, in to osem mesecev. Ni lahko biti toliko časa zdoma. Na trenutke te zagrabi tudi domotožje. Predvsem ko v majhni sobi čakaš na nastop in imaš čas za razmišljanje in odštevaš dneve, ko boš lahko šel domov. Zato sem si vedno, ko sem se peljal od Gradca proti Sloveniji, zavrtel pesem Vračam se, Slovenija. Ob tem smo vedno čutili neko toplino, ki nas je obdajala, in veselje, da smo končno lahko šli domov.

Z ženo Beno sta se spoznala kot najstnika na mladinskem plesu in zdaj sta skupaj že skoraj vse življenje. Ali vam je kakšen Silvestrov večer sploh uspelo preživeti doma z ženo ali ste vedno nastopali?

Letos bom prvič po več kot 50 letih ostal doma. Pred kratkim sem imel zdravstvene težave, prestal pa sem tudi precej zahtevno operacijo na hrbtenici. Že zaradi najmanjše napake pri posegu bi lahko pristal na vozičku. Zdaj lahko pojem največ uro ali dve, ne morem pa nastopati ves večer, več ur. Prvič v življenju se mi je zgodilo, da sem imel toliko zdravstvenih težav. Sem pa vesel in lahko povem, da se že veliko bolje počutim in da gre na bolje.

Bo veseli december vseeno v znamenju dela, ste zaradi tega kaj zmanjšali število obveznosti?

V mesecu decembru imam 16 rezerviranih terminov. Pri tem ne gre za zahtevne nastope, kjer bi moral prepevati več ur, ampak sem bolj gost televizijskih in radijskih postaj in na prireditvah, kjer odpojem krajši sklop pesmi. Silvestrovnju pa se bom letos odpovedal, saj je to zame trenutno prenaporno in nočem ogrožati svojega zdravja. Včasih pa sem v tem času nastopal skoraj vsak dan oziroma tudi po večkrat na dan, in to predvsem zaradi Silvestrskega poljuba.

Foto: Bojan Puhek

Kaj vam osebno pomeni silvestrovo oziroma veseli december?

Zame je ves december praznik. Spomnim se, da smo bili z Avseniki v decembru veliko v Švici in Avstriji, kjer so bila mesta izjemno lepo okrašena, ves mesec je bil prazničen. Pri nas pa smo takrat praznovali samo na božični dan, in še takrat smo morali dati rjuho na okno, da drugi niso videli, da smo imeli smreko, ker to takrat ni bilo zaželeno. Sam zdaj že leta dom okrasim že takoj 1. decembra, potem pa je ves mesec zame nekaj posebnega. Izžareva namreč toplino, v kateri res uživam. Zame je praznično ves december, čeprav imam ponavadi veliko nastopov.

Ste sicer bolj zimski ali poletni človek?

Ne razumem ljudi, ki tarnajo, ko dežuje in ko je megla. Jaz pravim, da je vsak letni čas nekaj posebnega, če znaš v njem uživati. Jaz se z veseljem v avto usedem tudi v megli, vendar se je treba preprosto prilagoditi in peljati počasneje. Ko sem bil na Floridi in sem se januarja sprehajal v kratki majici in kratkih hlačah, sem si rekel, da pogrešam letni čas, ki ga bom letos zamudil. Zame so vsi letni časi lepi, zato težko rečem, kaj mi je najljubše.

Foto: Bojan Puhek

Če ne bi bili pevec, ste nekoč dejali, da bi se ukvarjali z modo. Kateri je najbolj zanimiv in najljubši kos v vaši omari?

Po poklicu sem tekstilni tehnik. Dve leti sem bil tudi zaposlen v mariborski tekstilni tovarni, potem pa sem se odločil za glasbeno pot. Če moram izbrati svoj najljubši kos v omari, bi bila to prav zagotovo svetlikajoča se suknja, ki sem jo pred leti kupil na Dunaju. Je nekakšen spomin na čase, ko je Silvestrski poljub res postal velika uspešnica. Suknja ni stara 50 let, je pa iz časov, ko so redaktorji na radijskih in televizijskih postajah ter ljudje začeli govoriti, da bo ta skladba za večno spremljala praznovanja v veselem decembru. Zato ima ta suknja posebno spominsko vrednost.

Česa pa nikoli ne bi oblekli?

Če si pred leti imel strgane hlače, si dajal vtis, da si revež. Ponavadi so bile to bolj hlače za delo. Zato takšnih "prestreljenih" hlač, ki jih številni nosijo dandanes, ne bi oblekel. Če ne zaradi drugega, zato, ker bi mi pri luknjah pihalo in bi se lahko prehladil. (smeh, op. p.)

Kako pa ste se počutili v oddaji Pri Črnem Petru?

Ljudje smo navajeni, da je glasba tam, kjer je veselje, gostilna je vsekakor tak prostor. Gre za zelo prijeten ambient, zato se mi zdi posrečen izbor, da so to novo oddajo umestili ravno v gostilno.

