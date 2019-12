Posebni gost oddaje Pri Črnem Petru bo Miha Deželak #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prejšnjem tednu so v oddaji Pri Črnem Petru svečano prižgali lučke in prvič letos v družbi Alfija Nipiča zapeli nepozabni Silvestrski poljub. Tudi v soboto bo praznično, tokratni posebni gost pa bo radijski voditelj in dobrodelnež Miha Deželak.