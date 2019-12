Zaradi brce Jennifer Lawrence igralec dobil pretres možganov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri vas na Planetu čaka filmska uspešnica Igre lakote (The Hunger Games), v kateri blesti oskarjevka Jennifer Lawrence. Med snemanjem filma pa se je zgodila nezgoda, saj je soigralca tako močno brcnila v glavo, da je dobil pretres možganov.

Lepa igralka Jennifer Lawrence, ki je znana tudi po tem, da se je ob prejemu oskarja spotaknila na stopnicah, je med treningom prizora bojevanja po nesreči precej resno poškodovala soigralca Josha Hutchersona.

"Malo smo se šalili in trenirali koreografijo pretepa. Kar naenkrat pa je ona izvedla popoln udarec, ki me je zadel ravno v sence, in v trenutku sem se dobesedno sesedel na tla," je v smehu povedal Hutcherson.

Takrat se niso zavedali resnosti poškodbe, a izkazalo se je, da je igralec dobil pretres možganov, ki pa ga je prikril, da je lahko nadaljeval snemanje filma. "Naslednji dan me je nekdo vprašal za moj naslov in začel sem mu govoriti domači naslov iz otroštva. Takrat sem si dejal, da nekaj ni čisto v redu z mano," je posledice udarca opisal igralec.

Jennifer Lawrence in Josh Hutcherson

"Nameravala sem udariti mimo njega, a se je premaknil, tako da je bila pravzaprav njegova krivda," se je pošalila Jennifer in dodala: "Čeprav sem jaz brcnila njega in je dobil pretres možganov, je moral na koncu on tolažiti mene. Hudo mi je bilo še dva dni."

"Z eno roko sem si vrečko ledu držal na glavi, z drugo pa sem jo trepljal po hrbtu in tolažil, da je vse v redu," je Hutcherson opisal, kako je bilo videti tolaženje soigralke, potem ko je prejel boleč udarec v glavo.

Jennifer Lawrence in Josha Hutchersona si v filmski uspešnici Igre lakote lahko ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu.

