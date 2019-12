Vojna zvezd na Planetu

Decembra bomo na Planetu predvajali sedem delov sage Vojna zvezd, premierno na slovenskih televizijah pa bo na sporedu film Rogue One: Zgodba vojne zvezd. Kultni celovečerci bodo na sporedu ob sobotah in nedeljah zvečer, prvi del, Epizoda I: Grozeča prikazen, že v soboto, 7. decembra, ob 22. uri.

Decembrski vikendi bodo na Planetu posvečeni celovečercem iz kultne sage Vojna zvezd. Na ogled bo sedem delov Vojne zvezd, pa tudi epska pustolovščina Rogue One: Zgodba vojne zvezd, ki je postavljena v čas izvorne trilogije. Film Rogue One: Zgodba vojne zvezd bo predvajan premierno na slovenskih televizijah, na Planetu pa bo v nedeljo, 15. decembra, ob 22. uri.

Rogue One: Zgodba vojne zvezd

Izvirna trilogija Vojne zvezd je bila predvajana leta 1977 (Epizoda IV: Novo upanje), 1980 (Epizoda V: Imperij vrača udarec) in 1983 (Epizoda VI: Jedijeva vrnitev). Epska saga med dobrim in zlim je hitro dosegla kultni status. Nato je leta 1999 v kinematografe prišel film Epizoda I: Grozeča prikazen, ki je pravzaprav eden od treh preddelov izvirne trilogije, sledita mu še Epizoda II: Napad klonov (2002) in Epizoda III: Maščevanje Sitha (2005).

Leta 2015 smo si v kinih lahko ogledali Epizodo VII: Sila se prebuja, s katero bomo na Planetu na zadnji decembrski vikend zaključili maraton Vojne zvezd.

Vojna zvezd: Sila se prebuja

Filmi Vojne zvezd so ustvarili eno najbolj priljubljenih in najbolj uspešnih filmskih franšiz, ki je prerasla okvirje svoje industrije. Filmi so poleg ogromne in goreče baze oboževalcev prejeli tudi več nominacij za različne nagrade, tudi za oskarja. Epizoda IV: Novo upanje je bila nagrajena celo s šestimi oskarji.

Na Planetu bomo filme sage Vojne zvezd predvajali glede na potek zgodbe:



- Epizoda I: Grozeča prikazen (The Phantom Menace) – v soboto, 7. 12., ob 22.00

- Epizoda II: Napad klonov (Attack of the Clones) – v nedeljo, 8. 11., ob 22.30

- Epizoda III: Maščevanje Sitha (Revenge of the Sith) - v soboto, 14. 12., ob 22.00

- Rogue One: Zgodba vojne zvezd (Rogue One) – v nedeljo, 15. 12., ob 22.00

- Epizoda IV: Novo upanje (A New Hope) – v soboto, 21. 12., ob 22.00

- Epizoda V: Imperij vrača udarec (Empire Strikes Back) – v nedeljo, 22. 12., ob 22.30

- Epizoda VI: Jedijeva vrnitev (Return of the Jedi) – v soboto, 28. 12., ob 21.30

- Epizoda VII: Sila se prebuja (The Force Awakens) – v nedeljo, 29. 12., ob 22.30

Naj bo Sila z vami!

