Božično vzdušje na Planetu

V ponedeljek, 23. decembra, bo ob 20. uri na Planetu Milijonar, ob 21. uri sledi odbita komedija Božična žurka v pisarni (Office Christmas Party) z Jennifer Aniston, Jasonom Batemanom in Kate McKinnon. V njem se trije sodelavci odločijo organizirati najbolj noro božično zabavo v mestu, s katero skušajo potencialno stranko prepričati v podpis dobičkonosne pogodbe, ki bi omogočila preživetje podjetja. A vajeti uidejo iz rok … Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Ob 23.45 bo za ponočnjake poskrbel Pokvarjeni Božiček (Bad Santa) z oskarjevcem Billyjem Bobom Thorntonom, Berniejem Macom in Lauren Graham. Nergaški in prav nič prijazni Willie se skupaj s pritlikavim pomočnikom Marcusom ob novoletnih praznikih vedno preobleče v Božička in tako nemoteno ropa trgovine. Toda njegov pogled na svet se spremeni, ko spozna osemletnega fantiča, ki čemerneža počasi nauči, kje je pravi pomen božiča.

Jennifer Aniston v filmu Božična žurka v pisarni

Tudi v torek, 24. decembra, bo ob 20. uri na Planetu posebna izdaja kviza Milijonar, v kateri bodo na vroči stol sedli duhovniki. Ob 21. uri se bomo nasmejali komediji Kako se izogniti božiču (Christmas With the Kranks) s Timom Allenom, Jamie Lee Curtis in Danom Aykroydom. Luther Kranks se odloči izogniti božiču in z ženo Noro odpotovati na križarjenje po Karibih. Ko pa njegova hči sporoči, da pride za božič na obisk, mora Luther misel o dopustu opustiti in je prisiljen božič spet, tako kot vedno, praznovati - še pred tem pa zakrpati odnose s sosedi, okrasiti hišo in pripraviti vse potrebno za božični večer ...

Ob 23.20 sledi še Nepozabni božič (A Christmas Detour). Candace Cameron Bure igra Paige, ki je na poti v New York, kjer bo spoznala starše svojega popolnega zaročenca, vendar pa mora letalo pristati v Buffalu, ker so vsa newyorška letališča zaradi slabega vremena zaprta. Njen sopotnik Dylan jo spravlja ob pamet, a ker tudi Buffalo zajame nevihta, lahko Paige in Dylan v New York pride le z avtom. Za sopotnika vzameta prepirljivi par, ki poskuša Paige prepričati, naj se ne poroči ...

Na božični dan, 25. decembra, se bomo na Planetu ob 15. uri družili ob družinski pustolovščini Severni tečaj: Odprto za božič (Northpole: Open for Christmas) z Lori Loughlin in Dermotom Mulroneyjem. Zgodba govori o poslovni ženski Mackenzie Reed, ki je podedovala priljubljeno gostišče svoje tete in še pred božičem ga sklene prodati. A potem spozna očarljivega mojstra in dobrodušnega škrata, ki jih pomagata vnovič odkriti pristno praznično veselje.

Ob 20. uri bo naša srca ogrelo še romantično Božično dopisovanje (Christmas Pen Pals). Zgodba govori o sveže samski ustvarjalki aplikacije za zmenke, ki se na očetovo pobudo prijavi na skrivno božično dopisovanje. Vsako pismo, ki ga prejme, jo povsem očara in verjame, da sta si s svojim dopisovalcem usojena. Šele na božični dan pa izve, kdo se skriva za čudovitimi besedami. Božično dopisovanje bo na Planetu predvajano premierno na slovenskih televizijah.

Popolna slika božiča

V četrtek, 26. decembra, bo ob 20. uri na sporedu film Popolna slika božiča (Picture a Perfect Christmas), v katerem se mlada fotografinja za praznike vrača domov, da bi skrbela za svojo babico. Med obiskom spozna moškega, ki potrebuje nekoga, da bi skrbel za njenega nečaka. Tudi romantična drama bo predvajana premierno na slovenskih televizijah.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.