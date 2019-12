S plesnim nastopom sta navdušila tudi Jurija in Jagodo #video

Plesni par se je tokrat zavrtel na božično uspešnico Mariah Carey All I Want for Christmas is You. V plesu sta oba vidno uživala in tudi po plesu sta povedala, da sta bila nad novo izkušnjo navdušena. S plesom sta navdušila tudi plesna trenerja Jurija in Jagodo Batagelj:

Dobila sta se tudi na poznejšem zmenku, kjer sta si obljubila, da bosta naučeno koreografijo še kdaj ponovila. Kaj sta Urška in Andraž povedala takoj po zmenku, si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.