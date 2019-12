Kako se bo na plesnem parketu odrezala simpatična nogometašica? #video

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Nisem še bila na zmenku na slepo.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

V mlajših letih sem kratek čas trenirala jazz balet in hip hop. Nekaj časa sem plesala tudi salso. Zelo imam rada plese v paru. Vedno sem imela občutek za ritem, hitro sem se naučila vseh koreografij in vedno mi je bilo v veselje plesati.

Kaj pa je pri vas tisto, kar bi gledalce lahko presenetilo?

Mogoče to, da se ukvarjam z veliko na videz nezdružljivimi dejavnostmi, kot sta, na primer, ples in nogomet. Potem so tudi še tenis, jahanje in prečna flavta.

Kakšen je za vas popoln moški?

Pomembno mi je, da je ambiciozen, urejen, deloven, pošten in iskren. Na videz pa so mi všeč visoki moški športne postave.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Odbijajo me arogantnost, neiskrenost in slaba higiena.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji zaljubili?

Bolj kot to, da bom našla ljubezen, mi oddaja predstavlja neki nov izziv. Pričakujem predvsem dobrega soplesalca in lepo plesno izkušnjo.

Lara bo v oddaji plesala s Sandijem

Petindvajsetletni Sandi s Trojan se ukvarja z gradbeništvom. Občasno dela tudi kot fotomodel in nastopa v reklamah. Zase pravi, da je kreativen človek. Njegova velika ljubezen so tudi konji. Več o njem v spodnjem predstavitvenem videu.

Kakšen ples bosta v oddaji odplesala Lara in Sandi, si poglejte nocoj ob 21. uri v oddaji Zapleši v ljubezen na Planetu.

