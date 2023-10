Večerja bo postregla tudi z žgečkljivimi temami #video

Udeleženci tega tedna oddaje Večerja za 5: na deželi se bodo zelo hitro sprostili, zato bomo priča zelo zanimivim pogovorom, manjkalo pa ne bo niti nekoliko žgečkljivejših tem.

Prva bo kuhala Mojca, ki je že med svojo predstavitvijo povedala, da ji znanci pravijo seks bomba, in o tem je po naključju stekel pogovor tudi med udeleženci šova. Med večerjo je tokratna gostiteljica razložila, katerim pogojem je treba zadostiti za takšen naziv.

"Dobre stvari v življenju so vedno tri in moža sem po desetih letih zakona vprašala, zakaj se je zagledal ravno vame, saj je bilo veliko drugih deklet, on pa je želel ravno mene. Povedal je, da je imel, ko je bil mlajši, vizijo, kako naj bi bila videti njegova žena. Rekel je, da mora biti črna, biti mora dobra kuharica in imeti mora velike balkone," je razložila Mojca in nasmejala omizje.

Da je Mojca prava seks bomba, sta se strinjala tudi Marko in Polona. Več v zgornjem videu.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu seli v Belo krajino. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri.

