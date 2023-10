Voditelj dobil zanimivo ponudbo! Jo bo sprejel? #video

"Goran, kaj trenutno počneš? Baje iščeš nove talente, mogoče spet koga povzdigneš med zvezde," je v oddaji Kolo sreče, ki si jo boste nocoj lahko ogledali na Planetu, Gorana Šaraca vprašal voditelj Klemen Bučan.

"A veš, da sem ravno zdaj dobil en preblisk. Zadnje tedne te gledam in zelo rad poješ. Trudiš se v oddaji. Zdaj si na stopnji, ko bi lahko rekli, da lepo poješ, a te je težko poslušati," je odgovoril Goran Šarac, ki je avtor številnih glasbenih uspešnic in je marsikomu pomagal do preboja na slovensko glasbeno sceno, in nasmejal vse v studiu. Nato je nadaljeval, da trenutno v starostni skupini pod petdeset let primanjkuje lepih in šarmantnih pevcev.

"Razmisli. Ko se konča Kolo sreče, greva midva na kakšno turnejo," se je glasila Goranova ponudba voditelju. Kakšen je bil Klemnov odziv, ki je bil nekoliko skeptičen glede iskrenosti ponudbe, si poglejte v zgornjem videu. Več pa v nocojšnji oddaji Kolo sreče.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami Goran Šarac! Ne zamudite!

