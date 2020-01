To si je turška zvezdnica obljubila za novo leto

V seriji Istanbulska nevesta, ki je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19. uri, nas vedno znova očara ljubezen med Farukom in Surejo, ki jo igra Asli Enver. A igralkino zasebno življenje ni tako rožnato, saj naj bi se oktobra znova razšla s svojim slavnim fantom Muratom Bozem, za nameček pa se je znašla v središču medijskega pogroma. Turški mediji so namreč trdili, da naj bi bila nekdanja žena soigralca Özcana Deniza tako ljubosumna nanjo, da je to na koncu celo končalo njun zakon.

Iz Istanbulske neveste k Sulejmanu Veličastnem

Kljub viharjem v zasebnem življenju pa Aslijina kariera cveti. Poleg igralske kariere je tudi obraz modne znamke DeFacto, po končanem snemanju ene najbolj priljubljenih turških serij Istanbulska nevesta pa je že zaposlena z novim projektom. V seriji Babil bo zaigrala ob enem najbolj uspešnih turških igralcev Halitu Ergençu, ki se ga spomnimo po vlogi Sulejmana Veličastnega. V seriji igra tudi Nur Fettahoğlu, ki je v Sulejmanu Veličastnem igrala mamo njegovega najstarejšega sina.

Preprosta novoleta zaobljuba

V novo leto 35-letna igralka tako vstopa s pozitivnim zanosom, o čemer pričajo tudi objave na njenih profilih na družbenih omrežjih. Čeprav o zasebnem življenju skrbno molči in najraje objavlja fotografije z modnih snemanj in svojih mačk, je na Instagramu na zadnji dan leta 2019 objavila tudi nasmejano fotografijo, ob kateri je zapisala, da si je obljubila, da bo leto 2020 lepo.

Asli lahko v Istanbulski nevesti na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.