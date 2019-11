Zvezda turške serije je obiskala Ljubljano

Mama Esma je eden najbolj priljubljenih turških televizijskih likov, vloga pa je prinesla vrhunec kariere tudi za izkušeno igralko Ipek Bilgin. Istanbulska nevesta navdušuje občinstvo po vsem svetu, v tretji sezoni pa se je zgodila tudi za turške serije netipična poroka med junakoma v zrelih letih. Skupni zgodbi sta namreč končno dala priložnost glava družine Boran in njena mladostna ljubezen Garip.

Esma in Garip v Istanbulski nevesti

Čeprav so gledalci poroko sprejeli z navdušenjem, pa igralka, ki je se je ločila že pred več leti, zasebno ni pretirano naklonjena poročnim zvonovom. "Po ločitvi se nisem ponovno poročila, danes pa nasprotujem zakonu," pravi, mlajšim dekletom pa bi svetovala, da morajo razumeti, kakšne ljubezni si želijo zase: "Naj ne tekajo za tradicionalnimi vrednotami in merili, saj smo si vsi različni in okoliščine so različne. Ne ponavljajte napak, učite se iz njih," je povedala za hrvaško revijo Story.

Ljubezen ne potrebuje odobritve države

"Ljubezen je ljubezen. Zame ljubezen ne potrebuje odobritve države," je pribila 63-letna igralka, ki je zasebno veliko bolj svobodomiselna kot Esma. A tudi zato ji je bilo igranje v Istanbulski nevesti v velik užitek: "Zelo zabavno je bilo igrati Esmo, ker je moje popolno nasprotje. Sem dominantna, a na povsem drugačen način in na drugih področjih."

Obiskala je tudi Ljubljano

Ipek je sicer v preteklosti že potovala po državah nekdanje Jugoslavije, obiskala je tudi Ljubljano in Dubrovnik ter več hrvaških otokov. Zelo rada potuje v družbi hčerke, ki je njena edinka in je šla po njenih stopinjah. V Istanbulu je ustanovila svoje gledališče, v katerem se ji je pridružila tudi Ipek, ki slovi po svoji neposrednosti. "Moja naloga je, da sem z učenci iskrena. Nihče nima koristi od slepomišenja," pravi in doda, da človek včasih potrebuje hladen tuš.

V novih delih Istanbulske neveste:



Faruk, ki zadnji izve, da je Ipek pobrala šila in kopita in se (skupaj z otrokoma) zatekla k staršem, se seveda napoti tja; njun pogovor postaja vse bolj spravljiv, dokler … Guneš namerava svoji zvezi z Ademom narediti konec, a ravno ko se pripravlja, da bi mu to povedala, jo Adem neznansko preseneti.



Fikret in Adem si podata roko in odpreta novo poglavje. Na dvorec pride Anastazija in Gulistan se počuti ogroženo, ker se boji, da bo prevzela njeno vlogo varuške. Ipek je trdno odločena v ločitev.

Esma s svojim najstarejšim sinom Farukom, ki ji je z izborom neveste povzročil kar nekaj skrbi ...

Ipek lahko v vlogi karizmatične Esme v Istanbulski nevesti spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.