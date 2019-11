Risanke Minimax vsako jutro na Planetu

Na Planetu od zdaj tudi najmlajše vsako jutro čaka veliko zabave ob risankah Minimax. Od ponedeljka do petka lahko spremljate dogodivščine najbolj zabavnega kužka Waffla in se pridružite norim raziskovanjem Divjih bratov Kratt, v soboto in nedeljo pa lahko v risanki Lego: Prijateljice sledite prigodam štirim najboljšim prijateljicam, ki želijo v svet poslati malo več srčnosti, umetnosti in poguma.

Waffle, čudežni kuža

Ko se družina Brooklyn-Bells odloči zaživeti skupaj pod eno streho, si niti v sanjah ne predstavlja, da se jim bo pridružil tudi hišni ljubljenček. V svoji hiši najdejo majhnega, ljubkega izgubljenega psička ... Waffle s svojim laježem, smešnim kaosom in obilico slinastih poljubčkov nemudoma osvoji srca vseh družinskih članov. Družini se življenje za vselej spremeni, saj je Waffle edinstven, čarobni pes ... Ne le da si neznansko želi spoprijateljiti se s sosedovo mačko in njenim lastnikom, ki sovraži pse, družina kmalu odkrije, da Waffle lahko govori.

Waffle, čudežni kuža

Divja brata Kratt

Pridružite se dogodivščinam Chrisa in Martina Kratta in spremljajte, s kakšnimi divjimi živalmi se srečata, kako sta povezana znanost in zabava. Potujte z njima in spoznajte živali po vsem svetu. Vsaka dogodivščina prikazuje življenje živali in trenutke, ki jih do zdaj še niste videli. Zgodbe spremljajo skrivnost, reševanje težav in glasen smeh.

Divja brata Kratt

Lego: Prijateljice

Andrea, Mia, Emma, Olivia in Stephanie so najboljše prijateljice, ki so se podale novim dogodivščinam naproti: rešiti želijo mesto Heartlake City pred pretkanimi in sleparskimi goljufi, otroke in živalce pred nevarnostmi, ki pretijo nanje, lepe stavbe pred buldožerji in grafiti ter še marsikaj. V svojem štabu, Hiši prijateljstva, snujejo načrte, ki jih udejanjajo s pomočjo svojega novega kulskega vozila z velikim poslanstvom Mission vehicle, in sicer želijo v svet poslati malo več srčnosti, umetnosti in poguma.

Lego: Prijateljice

Risanke Minimax so na Planetu na sporedu vsako jutro.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.