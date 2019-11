Nova poroka v Istanbulski nevesti! #foto

Priljubljena nadaljevanka Istanbulska nevesta je resnično zvesta svojemu naslovu, saj smo doslej v njej videli že šest porok. Avtorji serije so srečo v ljubezni namenili tudi starosti družine Boran, poroka mame Esme pa je še bolj posebna tudi zato, ker v tovrstnih nadaljevankah ne vidimo veliko ljubezenskih zgodb zrelejše generacije. Istanbulsko nevesto lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.

V seriji Istanbulska nevesta se Boranovi pripravljajo na še eno poroko, ki bo že šesta po vrsti. Sureja in Faruk imata za seboj kar dve, saj sta se prvič poročila na skromnem obredu na matičnem uradu, drugič pa na dvojni poroki v družbi Ipek in Fikreta, s čimer sta ugodila tašči Esmi, ki si je želela velikega slavja za družino.

V drugi sezoni je bila naslednja nevesta Surejina najboljša prijateljica Dilara, ki je večno zvestobo obljubila težavnemu Ademu, s katerim trenutno pričakujeta otroka, čeprav je zakon že odšel po zlu. Veliko bolj srečna je bila poroka tete Senem, ki v nadaljevanki poskrbi za marsikateri komični trenutek. Poročila se je s Farukovim pomočnikom (in skoraj bratom) Akifom, s katerim imata tudi otroka.

Od Ipek in Sureje do Burdžu, Senem in Dilare

Vmes se je zgodila še poroka najmlajšega sina Murata s hišno pomočnico Bade, ki sta jo golobčka opravila povsem na skrivaj, v drugi sezoni pa smo videli tudi spodletelo poroko mirnega Osmana in Burdžu, s katere jo je nevesta popihala tik pred obredom.

Zdaj je čas za novo priložnost in novo poroko. Mama Esma, ki je bila na začetku nadaljevanke bolj podobna zlobni tašči, je našla drugo priložnost za srečo. S prepletom posnetkov iz preteklosti bomo spremljali poroko dveh zrelih oseb z odraslimi otroki, ki so sprva stežka sprejeli njuno razmerje, a na koncu vendarle ugotovili, da si tudi Esma in Garip zaslužita končno postati mož in žena. Pa čeprav le za kratek čas ...

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Poroko bomo spremljali že v delu, ki bo na sporedu v ponedeljek, 4. novembra.



Istanbulska nevesta je sicer na Planetu od ponedeljka do petka ob 19. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.