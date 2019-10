Turški zvezdnik v letu dni zapustil dve dekleti, s tretjim se je poročil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Berkay Hardal, ki se ga spomnimo iz Istanbulske neveste (na Planetu jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri), ima na ljubezenskem področju za seboj precej burno leto. Pred kratkim je z objavo zaroke na družbenih omrežjih vse presenetil, a že nekaj dni kasneje je sledil še večji šok, saj je igralec že skočil v zakon.

Postavni turški igralec Berkay Hardal, ki smo ga v prvih dveh sezonah Istanbulske neveste gledali v vlogi najmlajšega sina družine Boran, se je na snemanju priljubljene serije zaljubil v soigralko Hiro Koyuncuoğlu, ki je igrala služabnico Bade.

Ljubezenska zveza med Muratom Boranom in Bade je sovpadala z resnično ljubeznijo, ki se je zdela nepremagljiva. Čeprav se je parček razšel že lani, je bil na začetku leta znova zaljubljen, a očitno tudi v drugo ni šlo.

Berkay je nato strani rumenih časnikov polnil s številnimi lepoticami, najprej naj bi glavo izgubil zaradi soigralke Afre Saraçogluez, s katero igra v novi seriji Kardes Çocuklari, nato so ga ujeli s stanovsko kolegico Gülper Özdemir.

Še pred letom dni je zagotavljal, da je Hira poleg njegove mame najpomembnejša ženska v njegovem življenju, nato pa svoje oboževalke povsem šokiral, ko je pred kratkim na svojem profilu na Instagramu objavil, da je zaročen z igralko Dilan Telkök. "Obljubljam, do zadnjega diha," je zapisal poleg skupnega utrinka, hkrati pa je s svojega profila izbrisal skoraj vse druge fotografije.

Še večje presenečenje je sledilo teden dni kasneje, ko je Berkay v nedeljo na Instagramu objavil poročno fotografijo in tako potrdil, da je par že skočil v zakon. Poroki so prisostvovali le najbližji prijatelji, igralka pa je že zamenjala priimek na svojih družbenih profilih. Berkay in Dilan sta se spoznala pred le štirimi meseci, ko sta bila oba gosta na poroki.

Emir odrašča in preseneti starše z dekletom, a Sureja ni najbolj navdušena nad izbiro. Ulfet spet prekine družinski obed, a jih tokrat preseneti z veselo novico. Garip obišče Adema in želi od njega kupiti dvorec. Adem medtem vzhičen odide na pregled z Dilaro, in ko sliši otrokov srčni utrip, se v njem nekaj premakne. Ulfet se sooči sama s seboj in javno objavi pretresljivo novico. Družini Boran se obeta vrnitev v Burso ...

Novo, trejo sezono Istanbulske neveste lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri.

