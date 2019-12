Zvezdnico okrivili za razpad soigralčevega zakona

Čeprav se je snemanje priljubljene serije Istanbulska nevesta, ki jo na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 19. uri, že končalo, se prah okoli glavnih igralcev zlepa ne poleže. Za razburjenje so poskrbeli turški tabloidi, ki so za razpad kratkega zakona glavnega igralca Özcana Deniza okrivili njegovo soigralko Asli Enver, saj naj bi bila igralčeva žena bolestno ljubosumna nanjo.

Turški zvezdnik Özcan Deniz se je od svoje 20 let mlajše žene Feyze Aktan ločil že poleti, a njun kratek zakon, v katerem se jima je rodil tudi sinček Kuzey, še vedno razburja turške medije. V ločitveno dramo so tokrat vpletli Özcanovo soigralko iz Istanbulske neveste Asli Enver, na katero naj bi bila Feyza izjemno ljubosumna in celo poskušala posnemati njen slog. Po pisanju tabloidov naj bi Özcanu vse skupaj presedalo in nenehno prerekanje je na koncu vodilo do ločitve.

Feyza se je z Özcanom poročila v enaki obleki, kot jo je v Istanbulski nevesti v vlogi Sureje nosila Asli.

Na najnovejše obtožbe se je na družbenem omrežju takoj odzvala ogorčena Asli, ki je zapisala: "Zelo sem razburjena in razočarana nad novicami, ki jim sledim že od jutra. Obtožujejo me, da sem razdrla zakon svojega kolega Özcana Deniza, s katerim me je tri leta družil le poslovni odnos. Sramotno!"

Novice je komentiral tudi Özcan, ki je znova poudaril, da ne bo odgovarjal na popolne izmišljotine, saj tako govorice dobijo še večji zalet. "Nekoč sem odgovarjal na vsak napad, nato sem ugotovil, da prav tega nočem početi, saj si potem ujet v ustvarjanje umetnega kaosa," je zapisal in dodal: "Če sem tiho, ne molčim zaradi ponosa, ampak zato, da lažem in tistim, ki služijo na lažeh, ne dam priznanja."

Asli in Özcan sta kot Sureja in Faruk očitno še preveč prepričljiva.

