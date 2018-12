Klara Hrovat Vidmar: Končno ne bom potrebovala novoletnih zaobljub!

Zmagovalka druge sezone šov The Biggest Loser Slovenija Klara Hrovat Vidmar o tem, zakaj se prijaviti v šov in kako ji je ta spremenil življenje.

"Končno ne bom potrebovala novoletnih zaobljub oziroma bodo te drugačne kot leta poprej," pravi zmagovalka druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija Klara Hrovat Vidmar, ki se je pred vstopom v šov borila z odvečnimi kilogrami. "Šov je spremenil življenje ne samo meni, ampak tudi moji družini, saj sem zdaj še bolj nasmejana in aktivna mamica. Kljub temu, da je bilo na poti do cilja veliko odrekanja in vloženega truda, je bila odločitev prava," še dodaja.

Klara pred začetkom in po koncu šov The Biggest Loser Slovenija. Simpatična temnolaska je razkrila tudi, da se je potihoma želela prijaviti že prvo sezono, a si ni upala, saj ni vedela, kaj pričakovati, drugo sezono pa se je vendarle opogumila. "Nikoli ni prepozno, predvsem ko zbereš pogum in narediš prvi korak, je vse lažje," je prepričana Klara, ki še vedno pridno ohranja kilograme, a priznava, da se človeško od časa do časa tudi pregreši.

Svoji strasti peki se zato ni odrekla niti za letošnje praznike. "Nekatere sladice so klasično sladke in namenjene mojim otrokom, tiste bolj lahke, a zato nič manj okusne, pa pripadajo meni," se nasmeji Klara, ki se letos veseli še ene prav posebne dogodivščine. "Upam, da čim prej zapade sneg in da svoje otroke naučim smučati. Do zdaj je bil moj kombinezon preozek, letos pa bom ga bom prav z veseljem oblekla," je še sklenila sogovornica, ki je v šovu izgubila več kot 43 kilogramov.

Za vse, ki si upate stvari vzeti v svoje roke in spremeniti svoje življenje je zato pravi čas, da svojo dolgoletno novoletno željo in zaobljubo začnete tudi uresničevati in se prijavite v tretjo sezono šova The Biggest Loser Slovenija. Naj prava odločitev in močna volja spremenita vaše življenje.

