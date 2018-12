Bojan Papež: Zdaj sem "norec" postal jaz

Zmagovalec prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija Bojan Papež o tem, zakaj se prijaviti v šov in kako mu je ta spremenil življenje.

"Če sem si prej vsakič, ko sem videl koga, ki je pešačil na bližnje Pohorje, rekel: 'Norec, kaj mu je tega treba?' in si misli, da naj se raje usede v avto, sem ta 'norec' zdaj postal jaz. Šport je v mojih očeh postal drugačen, kar pa se ne odraža le na moji zunanji podobi, ampak tudi v moji energiji in dobrem počutju," je o tem, kako mu je šov The Biggest Loser Slovenija spremenil življenje, povedal zmagovalec prve sezone Bojan Papež.

Bojan pred začetkom in po koncu šova The Biggest Loser Slovenija "Seveda se še vedno od časa do časa malo pregrešim, kljub temu pa možnosti, da bi povsem skrenil in zašel na stara pota, ni," pravi Bojan, ki bo v prihodnjem letu izpolnil tudi eno od svojih zaobljub. Prijavil se je namreč na kolesarski maraton do Dubrovnika, kjer bo prekolesaril kar 800 kilometrov.

"Nekoč mi je bil izziv zavezati si čevlje, danes pa v mojem življenju ostajajo le izzivi v pravem pomenu besede," pravi Bojan, ki poziva ljudi, naj se prijavijo v šov. "Morda pa se vam pridružim tudi sam. Kakšen teden bi bil z veseljem ponovno del ekipe novih loserjev, saj le človek, ki je vse to doživel, ve, čez kaj vse morajo iti tekmovalci," sklene Štajerec, ki mu je uspelo shujšati več kot 74 kilogramov.

Za vse, ki si upate stvari vzeti v svoje roke in spremeniti svoje življenje, je zdaj pravi čas, da svojo dolgoletno novoletno željo in zaobljubo začnete uresničevati ter se prijavite za tretjo sezono šova The Biggest Loser Slovenija. Naj prava odločitev in močna volja spremenita vaše življenje.

Za novo sezono šova The Biggest Loser Slovenija se lahko prijavite TUKAJ.