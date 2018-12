The Biggest Loser Slovenija se vrača!

Da novoletne zaobljube tokrat ne bodo ostale le želje, bo v prihodnjem letu na Planet TV poskrbel The Biggest Loser Slovenija. Prijave za novo sezono najtežje preizkušnje življenja so že odprte !

Prva in druga sezona The Biggest Loser Slovenija na Planetu sta osupnili z neverjetnimi preobrazbami tekmovalcev, ki so dokazali, da je s trdim delom, trdno voljo in dobro ekipo strokovnjakov vse mogoče. Zdaj prihaja novo leto in znova ponujamo možnost, da odvečnim kilogramov napoveste boj in enkrat za vselej spremenite svoje navade!

V prvi sezoni The Biggest Loser Slovenija je slavil Bojan Papež, ki si je z največjo izgubo priboril najslajšo zmago. Bojan je ob prihodu v šov tehtal 176,6 kilogramov, v finalni oddaji pa se je tehtnica ustavila na 102,2 kilograma, kar pomeni, da je Bojan v The Biggest Loser Slovenija stopil kar 74,4 kilogramov.

V drugi sezoni smo slavili zmagovalko Klaro Hrovat Vidmar, ki je v šovu shujšala za 42,7 kilograma in je na finalni oddaji tehtala le še 72,9 kilograma. Domov je odnesla nagrado v vrednosti tisoč evrov za vsak izgubljen kilogram v šovu.

Zdaj se lahko posamezniki, ki si resnično želite napovedati boj odvečnim kilogramov, znova prijavite na šov, ki lahko spremeni vaše življenje. Pot ni lahka, a kot dokazujejo tekmovalci prve in druge sezone, je vse mogoče in trud je na koncu poplačan. Izpolnite obrazec za prijavo!

