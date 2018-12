Izklesani Blaž Hudelja: Praznike preživlja brez dekleta in pregreh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Finalist šova The Biggest Loser Slovenija Blaž Hudelja je pokazal svoje mišičasto in izklesano telo ter razkril, katera je njegova nova velika ljubezen.

Foto: Sportclub "Letošnji prazniki bodo prvi povsem brez pregreh," je ponosno razkril nekdanji tekmovalec resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija Blaž Hudelja po tem, ko je na svojem profilu objavil fotografijo izklesanega telesa. "Kebab, pica in pečenka so bili moja najljubša hrana, a se na mojem jedilniku ne znajdejo več. Predvsem jem veliko zelenjave, jajc, tune, za praznike pa mi je mami pripravila pusto piščančje meso," je povedal 21-letnik iz Črnomlja.

Ni pa spremenil le prehrane, pač pa tudi življenjski slog. "Vsak dan vstanem ob 4. uri zjutraj in dve uri treniram predvsem z utežmi. Ob 6. uri pa začnem delo v fitnesu in nato sledi popoldanski počitek. Fitnes je zares postal ne le del mojega vsakdana, ampak tudi moja velika ljubezen," priznava Blaž. Kaj pa srčna ljubezen? "Te še nisem našel, trenutno so mi v življenju prioriteta druge stvari. Poleg tega pa iščem tudi redno zaposlitev," pove 21-letnik, za katerim vzdihuje vse več deklet.

Blaž pred začetkom šova The Biggest Loser Slovenija.

