Začenja se že 18. sezona priljubljene satirične oddaje

Nocoj ob 22.15 se vrača satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem. Pred nami je že 18. sezona in Jure se je že zelo veseli, saj bodo postali polnoletni, kot pravi. Tudi v novi sezoni oddaja ostaja zvesta satiričnemu komentiranju družbenopolitičnega dogajanja.

"Polnoletni smo. Moram reči, da se kar veselim, ker bomo zdaj res lahko govorili prave stvari, na katere smo čakali 18 sezon. Zdaj smo res dozoreli. Nocoj bomo poskusili tudi alkohol, na naslednjih volitvah bomo volili in lahko se zgodi, da bomo nocoj tudi kakšne pokvarjene filme gledali," se je v svojem slogu pošalil voditelj oddaje Jure Godler.

Jure je ob tej priložnosti povedal tudi, kako se spominja svojega osemnajstega rojstnega dne. "Tukaj se pozna moja narava oziroma moje delo. Da sem celo življenje ali bil na odru ali delal na televiziji. Vedno mi je zmanjkalo časa za zasebno življenje in tako je bilo tudi pri 18. letih. Jaz se ne spomnim, kako sem praznoval osemnajst let, ker se ni nič spremenilo, ker sem delal naprej to, kar delam."

Foto: Planet TV

"Tako da ne morem reči, da sem bil osemnajst, da sem se ga napil, da smo proslavljali, potem pa so me z ribiško palico potegnili iz enega grabna. Ni bilo tega, ampak mislim, da sem imel nek nastop, potem pa sem šel domov račun izstavit," smeha ni mogel zadržati Jure Godler, ki vas vabi, da si ob 20. uri ogledate kviz Milijonar, ob 22.15 pa se mu pridružite še v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. Več v zgornjem videu.

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je bila v sedemnajstih sezonah predvajanja tudi večkrat nagrajena, pohvali se lahko tako z viktorjem kot z dvema nagradama žaromet za najbolj nabrušen TV-jezik ter za najboljšega voditelja TV-oddaje.

Satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem se na Planet vrača že NOCOJ ob 22.15. Na sporedu bo vsak petek zvečer.

