10 vročih dejstev o oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem

Že danes ob 22. uri se s posebno oddajo o zakulisju oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem začenja okrogla, 10. sezona te satirične oddaje. Še pred tem smo pobrskali med znanimi in manj znanimi dejstvi o pogosto kritični in vedno zabavni oddaji, ki na Planetu navdušuje že od leta 2015, ter o njenem voditelju.

"Najprej se smejimo tri ure, potem delamo pet minut"

Oddaja je premiero doživela 26. marca 2015 in ima dve sezoni na leto. September tako na Planet prinaša že 10. sezono oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki je znan format pozno večernega pregleda in komentarja novic prenesla tudi na slovensko okolje, čigar politično in družbeno okolje je ustvarjalcem velik navdih. Ob ogledu oddaje pa se ne nasmejijo le gledalci, ampak je s smehom pospremljeno tudi nastajanje oddaje. "Najprej se smejimo tri ure, potem delamo pet minut," se je ob začetku prve sezone pošalil Jure Godler. "Resnično si ne predstavljam, da bi bili resni," je dodal.

Levi ali desni?

"Zunaj naše oddaje nimam nobenega političnega interesa. Sem človek, ki nima političnega pogleda. Ne morem reči, da sem levi ali desni, ker mi je eno in drugo isti debilizem. Zame je vse enako," je v intervjuju povedal Jure. Pogosto ga prepoznajo tudi v zasebnem življenju: "Do mene pa velikokrat pristopijo in mi povedo svoje mnenje. Ljudje mislijo, da me politika res zanima."

1,3 milijona ogledov na YouTubu

Ekipa oddaje je vseskozi aktivna tudi na omrežju YouTube, kjer objavlja izseke iz oddaje. Najbolj gledan posnetek je video "America first ... Slovenia second", ki si ga je v dveh letih ogledalo že skoraj 1,3 milijona ljudi. Z videom je ekipa oddaje podobno kot več drugih držav pripravila slovenski odgovor na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa ob inavguraciji, da bo Amerika prva. Na drugem mestu najbolj gledanih posnetkov so Vse polomije Slovenske vojske s skoraj 100 tisoč ogledi.

Najbolj ga je presenetil brexit

Oddaja na Planetu vztraja že deseto sezono, v tem času pa je ekipa s svojim komentarjem pospremila že kar nekaj prelomnih, pogosto tudi presenetljivih dogodkov na slovenskem in svetovnem političnem prizorišču. A med vsemi dogodki je Jureta v prejšnjih devetih sezonah najbolj presenetil brexit in vse povezano z njim.

Ljubitelj vsega angleškega

Jure Godler je velik ljubitelj vsega angleškega in tudi klasičnih koktajlov. A v običajnih lokalih je klasične koktajle, kot sta dry martini in bull shot, težko najti, zato se je Jure nekatere naučil namešati kar sam. Všeč mu je tudi angleško podnebje, saj voditelj, znan po svojem izbranem slogu, ne mara vročih dni.

Od lame do Pahorja

Oddajo je obiskalo tudi kar nekaj eminentnih gostov. Na koncu prve sezone se je ekipi v studiu pridružila lama Nuška. "Lama je naš stric iz ozadja, ki smo ga končno dobili v oddajo," je ob tem povedal voditelj Jure Godler, ki je v drugi sezoni dobil še bolj eminenten obisk, saj je v občinstvu sedel predsednik Borut Pahor s svojim sinom.

Viktorja je podaril Borutu Pahorju

Jure je sicer predsedniku Borutu Pahorju posvetil viktorja, ki ga je prejel leta 2017, in mu ga prinesel na predvolilno soočenje predsedniških kandidatov na Planetu. Jure namreč trdi, da je prav Pahor zaslužen za to, da je viktorja sploh prejel, saj se v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem večkrat pošali na račun aktualnega predsednika. Jure je sicer prejel tudi tri medijske nagrade žaromet, dve v kategoriji najbolj nabrušenega tv-jezika, letos pa je bil nagrajen tudi v kategoriji voditelja razvedrilne tv-oddaje leta 2018.

Šališ se lahko na račun vseh, razen Wernerja

Oddaja je zaradi svoje drznosti in šaljivih pripomb na račun političnih obrazov in znanih Slovencev doživela kar nekaj odzivov, a najbolj glasni so bili goreči oboževalci "človeka, iz katerega se v Sloveniji ne sme delati norca". "Po prstih smo jih dobili zaradi Wernerja. To je bila majhna težava, ampak nas to ne bo ustavilo. Absolutno se ne bojimo nikogar," je pred začetkom sedme sezone povedal Jure.

Foto: Planet TV

Pred osmo sezono izgubil kar 25 kilogramov

Jure je pred osmo sezono izgubil kar nekaj kilogramov, kar mu je uspelo z rednim tekom. Sprememba je vplivala tudi na bančni račun, saj je moral zamenjati vso garderobo. "Ampak za ta podvig in življenjski slog sem se odločil zato, ker sem opazil, da tako res boljše delujem," je povedal septembra 2018.

Knjižni prvenec je natipkal na pisalnem stroju

Jure Godler je letos izdal tudi svoj knjižni prvenec, ki ga je ustvaril kar na pisalnem stroju, saj je računalnik z družbenimi razmerji zanj moteč element, ki ga hitro zapelje na stranpota. Tragikomedija Predsednikova norost se sprašuje, kaj bi se zgodilo, če bi se predsedniku kot voditelju neke države povsem omračil um.

Ta teden z Juretom Godlerjem bo prvič na Planetu že v sredo, 28. avgusta, ob 22. uri, ko bo 10. sezono napovedala posebna oddaja, s katero bomo z ustvarjalci pokukali v zakulisje nastajanja te edinstvene satirične oddaje.