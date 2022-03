Voditelj razkril svojo najljubšo slovensko pesem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na to, v kakšni oddaji se je znašel potencialni Jasnin sovoditelj, ga bo oblekla v gorenjsko narodno nošo. Tako kot vsi dozdajšnji kandidati, Franko Bajc, Jure Godler in Klemen Bučan, bo moral tudi Taiji prestati nekaj zanimivih izzivov. Kako uspešno se bo odrezal v novi vlogi, si poglejte v nocojšnji oddaji.

Še pred tem pa smo mu tudi mi postavili nekaj vprašanj. Zanimalo nas je, zakaj meni, da je prav on pravi za sovoditelja oddaje Pri Črnem Petru, kaj bi na to rekla njegova sovoditeljica v oddaji Jutro na Planetu Suzana Kozel, kako zelo bi bili nad tem navdušeni njegova partnerica in prvorojenka ter katera je njegova najljubša slovenska skladba. Več v zgornjem videu.

Foto: Ana Kovač

Voditeljica igra harmoniko

V oddaji gledalce čaka tudi posebno presenečenje, saj se bo tokratnemu voditeljskemu paru pridružila tudi Taijijeva sovoditeljica v oddaji Jutro na Planetu Suzana Kozel ter pokazala svoje znanje igranja na harmoniko.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

