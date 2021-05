Jo prepoznate? Ne, niso krivi filtri in tudi ne cepivo #video

Pevka Eva Boto je svoje oboževalce presenetila z novo objavo, in sicer si je postarala svoj obraz. Takoj se je vsul plaz vprašanj in komentarjev. Eva pa vsem odgovarja: "Ne, za to niso krivi filtri in to tudi ni posledica cepljenja, gre za odlično preobrazbo zaradi snemanja novega videospota."

Ker zelo pogreša odre in stik s svojim občinstvom, je že zelo neučakana, da končno nastopi. Vsem pa sporoča, da bo nova pesem pravi ljubezenski poletni hit, v katerem se bo našel vsak. V videospotu je imela sicer stransko vlogo starejše gospe, mlad zaljubljen par pa je prevzel glavno. Snemali so ga tako med vinogradi in tudi ob morju, snemalca pa je izbrala kar s pomočjo natečaja, ki ga je objavila na svojih družbenih omrežjih.

Ali je tudi sama zaljubljena, pa nam je zaupala v spodnjem posnetku.

Eva ima dve ljubezni v življenju, druga je vsekakor njen štirinožni prijatelj, letno dni star Lucky.

"Če me kdo vpraša po najlepši stvari, ki se mi je zgodila lansko leto, vedno odgovorim enako − postala sem lastnica tega malega kosmatinca. Srečko moj!" je ob njegovem prvem rojstnem dnevu zapisala Eva.

