Bilo je veliko podtikanj, a zdaj je pripravljen tudi na to #video

Miha Hercog, glasbeni producent in zaročenec Saše Lendero, je tik pred izdajo svojega glasbenega prvenca. Zahvale za to gredo tudi vsem njegovim sledilkah na Instagramu, ki so ga ves čas prepričevale, da ima res poseben glas in naj se loti izziva. Rezultat bomo lahko slišali tudi v eni izmed prihodnjih oddaj Pri Črnem Petru.

"No, to pa je glas, ki na naši sceni zelo manjka," je zadnjo objavo Mihe Hercoga, v kateri je zapel v improvizirani hrvaščini, komentirala pevka Natalija Verboten. Njegova zaročenka Saša Lendero pa je na svojem profilu ob tem zapisala: "Evo, vidite, kaj so naredile vaše besede in vzpodbude. Moj Miha je kar poletel na njih! Medtem ko dokončuje svojo prvo pesem, že ustvarja naprej. Danes je dobil navdih za novo pesem ..."

Prisluhnite mu.

Za vse romantike Miha Hercog pripravlja svojo prvo samostojno skladbo in tudi videospot. Sprva je bila pesem namenjena nemškemu trgu, a kot pravi producent in pevec, jo je začutil kar sam in obdržal zase. Ko je na Instagramu objavil le demo posnetek pesmi, so se vsule čestitke in pohvale. Posnetek je imel več kot 150 tisoč ogledov in več kot 12 tisoč všečkov. Takrat si je rekel: "Ok, očitno je čas."

Čeprav se mu je glasbeni svet zameril, ko je opazoval svojo partnerico na vrhuncu glasbene kariere in videl, kaj vse slava prinaša s seboj, je zdaj pripravljen. K samozavesti pa je pripomogel tudi šov Kdo si ti? Zvezde pod masko, v katerem sta skupaj s Sašo tekmovala in ugibala, kdo od znanih Slovencev se skriva pod masko.

