Glasbenik o sebi prebral precej nenavadno novico #video

Mitja Ferenc, ki bo tokrat prvič nastopil brez skupine Prifarski muzikanti in predstavil svojo čisto novo pesem Danes drugačna, je med drugim razkril, kaj je bila najbolj nenavadna novica, ki jo je v medijih prebral o sebi. V zgornjem videu.

Zaupal nam je tudi, ob katerem filmu in kdaj je nazadnje potočil solze, kako strasten je pri spremljanju športnih tekem, koliko ur na dan nameni spanju, ali je kdaj imel kakšen vzdevek in katere melodije si v zadnjem času ne more spraviti iz glave. V spodnjem videu.

Sobotna oddaja Pri Črnem Petru bo tudi sicer polna dobre glasbe. Nastopili bodo še Dejan Dogaja, Dejan Vunjak, Foksnerji, ansambel Dar, Krimski lisjaki, ansambel Opoj ter Dagi in Monika Avsenik. Za smeh bodo s svojimi zabavnimi zapleti in prigodami tudi tokrat poskrbeli junaki najbolj zabavne slovenske gostilne.

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Ob 21.30 sledi pustolovska komedija Noč v muzeju z Benom Stillerjem.

