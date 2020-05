Vajen ekstremnih izzivov, bo kos tudi Červekovemu? #foto

Za fizično kondicijo skrbite tudi z obiskovanjem gora, kjer ste tudi pozimi pogost obiskovalec. Kaj še radi počnete v svojem prostem času?

Hribe obiskujem in plezam po feratah skozi vse leto, kolikor čas dopušča. Občasno se podam tudi na celodnevni pohod, ki je ponavadi dolg vsaj 50 kilometrov. Rad imam tudi posebne izzive kot so Gladiator, Oviratlon, tek po planiški velikanki navzgor, ...

Vsako leto se udeležujem tudi več maratonov. Ljubljanski, Istrski, Soča, Nočna 10-ka, ... Moj najboljši rezultat je 2. mesto na Soči Outdoor na 10 km. Prav tako se udeležujem vzdržljivostnega pohoda v Kočevju Po medvedovih stopinjah. Predvsem pa so mi všeč »izzivi« kot je že omenjen Gladiator in Oviratlon, kjer ni vse samo v teku, ampak se tudi premaguje različne ovire. Pri tem pa je pomembna tudi dobra družba. Če ni čisto vsakdanje, je bolj zanimivo. Rad tudi kolesarim.

Poleg vseh teh športov, sem nasploh rad v naravi in se ukvarjam s svojima dvema pesoma, ki sta prav tako močnega značaja (smeh). Imam tudi sina, s katerim se rada voziva z motorjem. Je pa prav tako poln energije in se mi zelo rad pridruži tudi v hribih in feratah. Ko je včeraj na televiziji videl napovednik za oddajo, je takoj rekel, da bi tudi sam šel zraven (smeh, op. p.). Popoldneve rad preživljam tudi v delavnici, kjer izdelujem in varim razna orodja in izdelke iz kovine. Včasih skujem tudi kakšen nož in podobne reči.

Na izkušnjo se podajate v družbi prijateja Aleša. Sta tudi skupaj že opravila kakšen poseben podvig?

Z Alešem sva se spoznala v službi 3 leta nazaj. Dve leti nazaj sva se skupaj šla peš na morje do slovenske obale. Od doma, torej iz Gornjega Grada do Kopra. V eno smer je to več kot 160 kilometrov.

Kateri vaš podvig v naravi doslej pa je bil po vašem mnenju najbolj ekstremen oz. na kateri podvig ste najbolj ponosni?

Med podvigi, ki bi jih sam izpostavil je že omenjen pohod od doma do morja. Pa zimski "obiski" gora. Triglav, Jalovec, Rinke, … Meni osebno se sicer iti v snegu v hribe ne zdi prav ekstremen podvig, ljudje okoli mene pa pravijo, da sem dober in "nor", ker se v takšnih razmerah podajam v gore in na takšne razdalje (smeh, op. p.).

Kaj pa je tisto, kar ste si želeli v oddaji Preživetje v divjini naučiti o sebi?

Glavni razlog za prijavo v oddajo je vsekakor bil še en nov izziv, ki ni čisto vsakdanji. Dodatna motivacija pa je bila tudi ta, da bo vse to potekalo pod vodstvom Braneta T. Červeka, ki je res lahko vzor mnogim.

Ste pred pred oddajo že poznali kakšne tehnike preživetja oz. ste jih pred tem že preizkusili?

Da bi se prav preizkusil v preživetju v naravi oziroma divjini ne. Sva pa z 12 letnim sinom, ki je zelo navdušen nad raziskovanjem gozdov že postavila kakšen bivak v bližjem gozdu. Zelo rad tudi spremljam dokumentarne oddaje na to temo, predvsem življenje ljudi na Aljaski. Tja bi tudi sam z velikim veseljem šel za nedoločen čas (smeh, op. p.).

Vas je pred oddajo kaj posebej skrbelo?

Ne, pred oddajo ni bilo nikakršnih strahov. Mogoče le to, kako se bom znašel pred kamero (smeh, op. p.).

Oddajo Preživetje v divjini, v kateri sta na preizkušnjo, ki jo je pripravil inštruktor Brane T. Červek, podala prijatelja Uroš in Aleš, si lahko na Planetu ogledate v torek ob 21. uri.

