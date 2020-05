Igralec priznal: Zaradi starosti manj komplimentov, a več uspeha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 22.10 si boste na Planetu lahko ogledali akcijski triler Rekrut (The Recruit), v katerem v glavni vlogi poleg Colina Farrella igra tudi Al Pacino, ki je pred kratkim praznoval osemdeseti rojstni dan in priznal, da so mu leta prinesla znižanje števila prejetih komplimentov, a da o upokojitvi ne razmišlja.