Tri mesece po rojstvu sina se je Al Pacino razšel s 54 let mlajšo partnerko

Noor Alfallah, ki je pred tremi meseci rodila sina, ki si ga deli z igralcem Alom Pacinom, je v Los Angelesu vložila zahtevo za določitev starševskega razmerja z legendarnim igralcem, je razvidno iz sodnih dokumentov, ki jih je pridobil portal Page Six.

Kot so zapisali, tovrstno vlogo pogosto uporabljajo neporočeni pari z otroki za določitev skrbništva nad otroki, obiskov in preživnine.

Mati Pacinovega otroka Noor Alfallah naj bi bila pripravljena, čeprav želi popolno fizično skrbništvo, 83-letniku dati pravico do "razumnih obiskov". Foto: Profimedia

Mati Pacinovega otroka Noor Alfallah naj bi bila pripravljena, čeprav želi popolno fizično skrbništvo, dati 83-letniku pravico do "razumnih obiskov", kar bi mu dalo besedo pri pomembnih odločitvah, kot so šolanje, zdravljenje in verska opredelitev. Prav tako Alfallah zahteva, da igralec plača njene pravne stroške in vse druge sodne stroške. Alfallah je dokumentom dodala tudi kopijo podpisane "prostovoljne izjave o starševstvu", ki dokazuje, da je Al Pacino biološki oče Romana Alfallaha Pacina.

Kot smo že poročali, je Pacino, ko je izvedel, da je njegova 29-letna spremljevalka noseča, od nje zahteval, da naredi test očetovstva. Prepričan je bil namreč, da on ne more biti otrokov oče. Alfallahova je test opravila in ta je potrdil, da je otrok res Pacinov.

Prvi skupni otrok para se je rodil 6. junija, poleg Romana pa ima Al Pacino še tri otroke – 33-letno Julie Marie, ki jo je dobil v zvezi z učiteljico igre Jan Tarrant, ter 22-letna dvojčka Antona Jamesa in Olivio Rose, ki ju je dobil z igralko Beverly D'Angelo.