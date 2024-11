Danes se starši pogosto bojijo, da bodo s svojimi dejanji otroka travmatizirali. V Spotkastu je Eva Cimbola tokrat gostila Leonido in Alberta Mrgoleta, svetovalca za vzgojo, ki sta tudi avtorja knjige o vzgoji najstnikov. Kaj so povedali o starših, ki se pred otrokom sporečejo, si oglejte v posnetku, celotnemu pogovoru pa lahko prisluhnete že v petek.

Čeprav moramo prekiniti slabe vzorce vzgoje iz preteklosti, pa je vseeno pomembno, da ima otrok meje, poudarjata Leonida in Albert Mrgole, starša štirih otrok. Ob kopici zdravorazumskih nasvetov sta se v Spotkastu dotaknila tudi starševskega strahu, da bomo otroku nehote prizadejali rane.

Zaradi tega se mnogi starši na primer ne želijo sporeči pred otrokom, vendar dr. Albert Mrgole poudarja, da "uspešen partnerski odnos ni tisti, kjer ni zatikov, ampak tisti, kjer se znata dva spraviti iz teh zatikov".

Otrokom ne smemo prepuščati odločitev, za katere so premajhni, poudarjata Albert in Leonida Mrgole. Foto: Pilar Ceferin

"To je lahko tudi zloraba"

Pomembno je tudi, da pred otrokom ne ogovarjamo drugega starša. "Mi smo v starševski vlogi in smo odrasli. To je meja, otroci so drugje. Mi ne moremo otrok spuščati v naše področje, ker je to lahko tudi zloraba, otroci ne zmorejo biti odrasli," ob tem poudarja Albert, vsi pa so se strinjali, da otroci ne morejo nositi s seboj vsebine prepira svojih staršev.

V Spotkastu, posvečenemu vzgoji, je beseda tekla tudi o tem, kako otroku postaviti meje in najlažje uveljaviti pravila ter kako ravnati ob medvrstniškem nasilju, zakonca Mrgole pa sta z nami delila zanimiv pripetljaj, ko je njuna hči zaradi prepovedi jedenja čokolade doživela astmatični napad. Novi epizodi Spotkasta prisluhnite že v petek!