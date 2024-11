Živimo v času umetno ustvarjenega egocentrizma, pravi dr. Lucija Mulej, ki je izredna profesorica, sociologinja, antropologinja, svetovalka, terapevtka in še marsikaj drugega. Zase pravi, da je človek na poti. Zanima jo ogromno stvari, je radovedna in se še vedno rada uči. Razvila je metodologijo za proučevanje nevropsihoimunologije in psihosinteze, ki temelji na povezovanju inteligentnosti 4Q (racionalne, čustvene, duhovne in fizične inteligence). V svojih knjigah raziskuje človeške svetove in duhovno dediščino s težnjo oblikovanja tvorne osebnosti in s tem družbe.

V Spotkastu z Evo Cimbola je Lucija spregovorila tudi o svoji ponižnosti. "Čutim notranji žar, ki me navdihuje, da raziskujem in da se ne ustavim in da nimam teh končnih ego potrditev, da vse vem. Mogoče vem veliko, po drugi strani pa vsi skupaj ne vemo prav veliko."

Pravi, da je človek sam sebi največja skrivnost, saj imamo ljudje sami pri sebi prepričanja, a se potem na testu v resničnem življenju izkaže, kdo smo. Poudarja, da je zato nesmiselno ljudi soditi na površni ravni in delati zaključke o politiki in ekonomiji brez lastnega uvida. To opisuje kot ponižnost do pravične, uravnotežene presoje. "Kadar imamo mnenje vnaprej, pomeni, da smo zelo kratkovidni in plehki opazovalci sveta, in zagotovo je zavedanja o tem premalo. Premalo zavedanja o tem, kdo smo, kaj okolje potegne iz nas, kaj partner, otroci, če jih imamo."

Dr. Lucija Mulej je izredna profesorica, sociologinja, antropologinja, svetovalka, terapevtka in še marsikaj drugega. Zase pravi, da je človek na poti. Foto: Jan Lukanović

"Če je ljubezen nekoč obstajala, nikoli ne mine"

Med dvema, ki sta se nekoč imela rada in je bila med njima ljubezen, po mnenju Lucije ta ljubezen nikoli ne ugasne. Kaj pa v primerih grdih, bolečih razhodov? Lucija pojasnjuje, da je nasprotje ljubezni strah in ko se ljudje medsebojno začnejo trpinčiti po sodiščih – določenim v tem procesu svetuje tudi sama –, vedno svetuje modrost.

Opaža, da se dva velikokrat spopadata, bojujeta za nekaj, kar sploh ne vesta, kaj je. "Velikokrat prevajam iz slovenščine v slovenščino." Zato poudarja, da ko pride do grdih razhajanj, je v ozadju vedno neka rana. Takrat je po njenem mnenju veliko pomembnejše, da osebnostno rastemo. In v takšnih primerih se njen model 4Q izkaže kot zelo učinkovit, da se lahko celostno očistimo in gremo v odnos zopet čisti.

Ko pride do grdih razhajanj, je v ozadju vedno neka rana, pravi dr. Lucija Mulej. Foto: Jan Lukanović

"Učitelji so tisti, ki ustvarijo željo po znanju!"

Dr. Lucija Mulej je izredna profesorica na Gea College, kjer pomagajo zlasti tistim mladim ljudem, ki se morda na neki svoji poti iskanja, kateri študij je za njih primeren, rahlo izgubijo. Na Gea College pa dobijo sintezo številnih znanj in veščin. Ravno zato, ker ima tudi sama pedagoške izkušnje, je mnenja, da so ravno učitelji tisti, ki naj bi ustvarjali željo po znanju. Razvijati bi morali ponižnost do znanja, da bi mladi sami gojili željo po novih spoznanjih.

Ob tem sta se z Evo dotaknili tudi umetne inteligence, ki jo uporablja tudi Lucija in je svojim študentom ne prepoveduje, ker v tem ne vidi smisla. "Odgovornost staršev in učiteljev je, da otroke pravilno opremimo s pravilnim kulturnim vzorcem, se pravi s prenosom kulture, jezika, pisanja z roko." Lucija je ob tem podala prispodobo, da je branje z zaslonov v primerjavi z branjem knjige, ki jo držimo v rokah, kot poljub čez steklo.

Umetne inteligence svojim študentom ne prepoveduje, ker v tem ne vidi smisla. Foto: Jan Lukanović

Med drugim pa je v Spotkastu spregovorila tudi o staranju, lepotnih popravkih, o težnji ljudi po prepoznavnosti. Poslušajte tokratni pogovor in slišali boste tudi, na kakšen način Lucija pomaga in svetuje v številnih podjetjih, kjer prihaja do morebitnih nesporazumov oziroma napačnega sporazumevanja.

Ob koncu pa nam je na kratko opisala tudi, kaj lahko beremo v njeni zadnji knjigi Pogovori z Erosom. "Ta knjiga je drugačna, je pogumna in so jo kritizirali mnogi, ker je iskren prerez resnice o ljubezenskih razmerjih med ljudmi. Je kar nekaj zgodb, ki so resnične. Na primer, kaj se zgodi, ko se moški ujame v neko noro erotično zgodbo z neko žensko, a ljubi svojo ženo. Kaj narediti? Etična dilema se namreč vedno pojavi takrat, ko nikakor ne veš, kaj boš naredil." Pogovor pa doktorica sklene z: "Za ljubezen moraš imeti pogum, a se ljudje ne odločijo vedno za pogum."

