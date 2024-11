Leonida in dr. Albert Mrgole sta vodilna terapevta, predavatelja in učitelja parov in staršev v Sloveniji. Njuna knjiga Izštekani najstniki in starši, ki štekajo je za marsikoga, ki je v stiku z najstniki, kot biblija in obvezno branje. V knjigi so ob konkretnih zgodbah iz najbolj običajnega domačega življenja prikazane možne poti reševanja zapletov, do kakršnih več ali manj prihaja v vseh družinah. Primeri so tako zelo nazorno opisani, da imajo starši občutek, da razlagata njihove lastne primere.

Zakonca Mrgole sta poročena skoraj 40 let in imata štiri otroke. Njuna strast je spoznavanje in urejanje medsebojnih odnosov v družini, v šolskih kolektivih in v podjetjih. Prav tako veliko pozornosti dajeta odnosu do sebe.

V Spotkastu sta brez težav poudarila, da tudi pri njih doma v preteklosti ni bilo vedno vse mirno, a sta tudi zaradi vseh svojih izkušenj danes lahko uspešna terapevta, ki razvijata projekt Starši prihodnosti.

Leonida in dr. Albert Mrgole sta terapevta, predavatelja, učitelja in avtorja knjige Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Foto: Pilar Ceferin

Glede na to, da je Dr. Albert Mrgole že v času, ko so bili njuni otroci majhni, deloval kot terapevt, bi človek pričakoval, da je bilo pri njih vse lepo, usklajeno in pravilno. "Za terapevta je to najhuje, jaz sem si rekel, da veliko vem, da sem veliko prebral, pa mi nič ne gre," priznava in hkrati dodaja, da sta z Leonido ob večerih velikokrat iskala skupne imenovalce. To, da sta imela vedno čas in voljo za pogovor, ju je rešilo v najbolj kriznih letih. Njuno pravilo je bilo, da morajo otroci biti ob osmih zvečer v posteljah, in to predvsem tudi zato, da sta imela vsaj nekaj časa samo zase. In takrat sta največkrat iskala rešitve in nove ideje za vzgojo.

Otroke si je želel vzgajati drugače, kot so vzgajali njega

Albert in Leonida prihajata iz zelo različnih družin. Albertu ni tuja "trda" vzgoja, ko si bil kdaj tudi tepen, in to je bilo nekaj, kar je vedel, da pri svojih otrocih ne želi izvajati. Ob tem pa se je hitro pokazala želja po drugačnem modelu vzgoje, saj je pri sebi ugotovil, da si tradicionalne vzgoje, kakršne je bil vajen doma, ne želi, hkrati pa ni znal drugače.

Leonida Mrgole meni, da je dobro, če se otrok postavi zase, vendar mora meja biti jasna in starš je tisti, ki določa pravila. Foto: Pilar Ceferin

Tudi v Spotkastu sta delila ogromno različnih primerov, s katerimi se zagotovo srečujemo prav vsi, ki imamo otroke. Velikokrat je pomembno, da nas otrok zares sliši in ne da nekaj ponavljamo v tri dni, tudi hudomušnost oziroma humor je v določenih primerih super rešitev.

Leonida je ob tem izpostavila tudi izrečeno besedo "ne", ki nas iz otroških ust velikokrat spravi v obup. V smislu, da se v nas takoj sproži merjenje moči. Ob tem pa se nikoli ne vprašamo, ali bi si res želeli, da naši otroci nikoli ne rečejo "ne". Da se v življenju ne bodo zoperstavili in se postavili zase. "Ko bi otrok rekel 'ne grem v pižamo', bi mu rekla, daj mi roko, čestitam ti, da si se postavil zase, a v pižamo vseeno moraš iti.". S tem bi po njenem mnenju vseeno otroku dali vedeti, da je sicer super, da se postavi zase, a v tem primeru to ne bo šlo skozi.

Težko je imeti stik z otrokom, če nimaš vzora pri tem, kako so starši vzgajali tebe, pravi Albert Mrgole. "V teh časih se je nujno treba učiti," poudarja. Foto: Pilar Ceferin

"To besedo bi morali izkoreniniti iz naših odnosov"

Veliko večji izzivi pa pridejo takrat, ko se kot starši počutimo nemočni in potem velikokrat kaznujemo otroke. Albert poudarja: "Mislim, da bi morali to besedo izkoreniniti z naših odnosov. Kaznovanje je v resnici to, da ima nekdo neke kaprice in si lahko dovoli zlorabo moči in to ni človeško." Ob tem sta zakonca poudarila razliko med kaznovanjem in posledicami. To razliko sta zelo nazorno opisala v pogovoru, v katerem so se dotaknili tudi vedno pogostejšega verbalnega in fizičnega nasilja. Tudi za takšne primere boste starši lahko dobili ogromno nasvetov, kako se lotiti težav in kaj bi bilo morda najprimernejše in najučinkovitejše.

V tokratnem Spotkastu boste torej vsi tisti, ki imate stik z otroki, lahko dobili veliko praktičnih nasvetov, pa tudi povabilo v njune starševske skupine, kjer si med seboj pomagajo, zakonca Mrgole pa svetujeta in starše opolnomočita pri vzgoji otrok.