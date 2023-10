S Pacinom dobila otroka, zdaj pa se vrnila k prejšnjemu partnerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanjo spremljevalko igralca Ala Pacina, ki mu je junija rodila sina, so v javnosti opazili z milijarderjem, s katerim se je videvala pred Pacinom.

Devetindvajsetletno Noor Alfallah, s katero je 83-letni igralec Al Pacino sredi junija dobil sina, prejšnji mesec pa sta se razšla, so pretekli konec tedna opazili v družbi milijarderja Nicolasa Berggruena, s katerim se je videvala pred Pacinom.

Dvainšestdesetletni Berggruen, ki ima nemško in ameriško državljanstvo, se ukvarja z investicijami in dobrodelnostjo, njegovo premoženje pa ocenjujejo na okoli tri milijarde evrov. Alfallah se je z njim začela videvati leta 2018, nazadnje so ju skupaj opazili leta 2020.

Pacino in Noor Alfallah sta se sicer razšla v začetku septembra, le tri mesece po rojstvu njunega sina.

Berggruen ima medtem dva sedemletna otroka, ki sta mu ju rodili nadomestni materi.

