Upa, da jima bo Červek pripravil res zahteven izziv #foto

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, bomo na preizkušnji preživetja spremljali prijatelja Uroša in Aleša. Drugi nam je zaupal, da upa, da je inštruktor zanju pripravil zahteven izziv, saj bosta le tako lahko preizkusila svoje meje vzdržljivosti. V pogovoru nam je Aleš povedal še, kateri so njegovi največji podvigi doslej in kaj najraje počne v prostem času.

Vaša fizična pripravljenost na preizkušnji v oddaji Preživetje v divjini verjetno ne bo težava. Kako jo vzdržujete in kaj najraje počnete v prostem času?

Pozimi se ob koncih tedna s prijateljem Urošem, s katerim bova skupaj tudi na preizkušnji v oddaji, večkrat podava v hribe, sicer pa za svojo dušo v delavnici pogosto izdelujem različne izdelke iz lesa. V poletnem času imam zunaj dela več kot dovolj s košnjo trave, ker pač živim na kmetiji.

Aleš med drugim izdeluje okrasne kozolce.

Na izkušnjo se podajate v družbi prijatelja Uroša. Sta se skupaj že podala na kakšno podobno preizkušnjo?

Z Urošem sva se spoznala v službi, kjer še zdaj oba delava. Sicer pa sva že imela kar nekaj zanimivih podvigov. Za božič leta 2017 sva šla v enem dnevu na Triglav in nazaj. Takrat sem bil prvič na derezah in sem se moral zanesti na Uroša, da mi je povedal, kako in kaj. In je šlo brez večjih težav. Skupaj sva se peš odpravila tudi iz Savinjske doline do Kopra.

S prijateljem Urošem na poti iz Savinjske doline do slovenske Obale.

Kaj pa je tisto, kar si v oddaji Preživetje v divjini želite naučiti o sebi?

Upam, da bo izziv zahteven, da bova lahko na lastni koži občutila, kako daleč lahko greva. Zase mislim, da sem kar vzdržljiv, za Uroša pa sploh ne bom izgubljal besed, ker je še trikrat bolj "zategel". Verjamem tudi, da se bova tudi v najtežjih trenutkih lahko stoodstotno zanesla drug na drugega.

Ste pred oddajo že poznali kakšne tehnike preživetja oziroma ste jih pred tem že preizkusili?

Ognja ali izdelave bivaka se sam nisem nikdar lotil. Sem pa že nekajkrat prenočil v šotoru, spalki na kakšnem taborjenju. Prespal sem tudi že doma v senu.

Vas je pred oddajo kaj posebej skrbelo?

Lakota in žeja me nista posebej skrbeli. Tudi doma se rad pred delom pošteno najem in imam potem dlje časa mir. Tudi če sem pozneje nekaj ur lačen in je treba še kaj postoriti, ni težav zdržati. Doslej so bili v vseh oddajah tekmovalci vselej blizu vode, tako da tudi žeja ne bi smela biti težava. Najbolj me je pravzaprav skrbelo, ker nisem vedel, kaj mi pripravlja Brane. Vedel sem samo, da se mrzli vodi verjetno ne bova mogla izogniti. (smeh, op. p.)

