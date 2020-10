Tako sta zaradi Červekovega izziva tekmovalca izgubljala živce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, bomo spremljali posebno preizkušnjo, v kateri bosta polbrata Adis in Aleks izkusila obred iniciacije. Vsaka stopnička na poti bo zahtevnejša in bo preizkus skrajnih meja njune fizične in psihične moči.