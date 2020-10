Červek tekmovalca poslal na pohod smrti #video

Polbrata Adis in Aleks, ki sta bratsko zares povezala šele pred štirimi leti, sta v svojem življenju prestala številne težke preizkušnje. Tokrat bosta skupaj prehodila pot iniciacije, ki pomeni smrt starega in začetek novega življenja.

Skozi vso preizkušnjo ju čaka več stopenj in vsaka naloga je zahtevnejša od prejšnje. Med najzahtevnejše spada tako imenovani pohod smrti, pred katerim je Brane T. Červek brata simbolno namazal. Sledil je pohod do naslednje točke po zelo težko prehodnem terenu.

Vse naloge bodo spremljali žgoče sonce, neznosna vročina, neprehoden teren in nevarne divje živali. Tudi pomanjkanje vode bi lahko za mišičasta fanta, ki sta navajena, da vsak dan zaužijeta do pet obrokov in spijeta do pet litrov vode, pomenilo precejšnjo težavo.

Posebna preizkušnja v oddaji Preživetje v divjini bo na sporedu v NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.