Se bo že prva napaka izkazala kot usodna? #video

V naslednji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri, se bosta na posebno preizkušnjo podala polbrata Adis in Aleks. Brane T. Červek je zanju pripravil obred iniciacije, ki bo preizkušala meje njune fizične in psihične moči. Že na začetku izziva pa je Adis naredil usodno napako.

Brane T. Červek bo na tokratni preizkušnji enega brata odložil na severni, drugega na pa južni strani divjega in negostoljubnega otoka. Njuna prva naloga bo, da se bosta morala najti na točki, kjer bo potekala iniciacija.

Med hojo do te točke je Adis našel plastenko vode. Ker je vedel, da bo ravno voda tista, ki jo bo na tej preizkušnji najbolj potreboval, ni preveč razmišljal in naredil požirek. Takoj zatem mu je postalo jasno, da je mogoče naredil usodno napako. Če pride do težav s prebavo, lahko te zelo pospešijo dehidracijo, kar bi lahko bilo usodno za nadaljevanje preizkušnje. Več v zgornjem videu.

Posebna preizkušnja v oddaji Preživetje v divjini bo na sporedu v torek ob 21. uri.

