Premiera meseca je komedija Kako ne umreti na zahodu

V sredo, 14. oktobra, bo na Planetu ob 20. uri vestern komedija Kako ne umreti na zahodu (A Million Ways to Die in the West), ki jo je spisal, režiral in v njej zaigral Seth MacFarlane (The Family Guy, Ted). Upodobil je Alberta Starka, strahopetnega kmetovalca, ki na nevarnem divjem zahodu predvsem poskuša ostati živ. Ker se je umaknil iz revolveraškega dvoboja, ga njegovo muhasto dekle Louise zapusti, sol na rano pa doda dejstvo, da se Louise speča z najuspešnejšim mestnim poslovnežem, ki mu Albert ne seže niti do gležnjev.

Charlize Theron v filmu Kako ne umreti na zahodu

Ko v mesto pride skrivnostna in lepa revolverašica Anna, pomaga Albertu najti pogum in nepričakovano se zaljubita. Seveda pa na neizprosnem zahodu nič ne pride zlahka in težave se še povečajo, ko v mesto prispe Annin soprog Clinch Leatherwood, zloglasni izobčenec, katerega ime nažene strah v kosti meščanov. Clinch se hoče maščevati moškemu, ki naj bi po njegovem onečastil Anno. Albert je prisiljen preizkusiti svoj novoodkriti pogum v strelskem dvoboju na smrt, ki mu bo prinesel Annino roko in dolgo želeno spoštovanje na divjem zahodu, ali pa še en neoznačen grob, pozabljen v analih zgodovine …

V nenavadni komediji, polni značilnega MacFarlanovega humorja, igra prava zvezdniška zasedba, saj Anno upodablja oskarjevka Charlize Theron, njenega moža Clincha Liam Neeson, Albertovo nekdanje dekle Louise pa je Amanda Seyfried. V filmu igrajo še Giovanni Ribisi, Neil Patrick Harris, Sarah Silverman in Christopher Lloyd, pozorni gledalci pa bodo lahko opazili tudi Ewana McGregorja.

Film Kako ne umreti na zahodu bo na Planetu v sredo, 14. oktobra, ob 20. uri.

Nova filmska premiera nas čaka že v nedeljo, 18. oktobra, ko bo ob 20. uri na Planetu akcijski film Lucy, katerega scenarist in režiser je Luc Besson. V naslovni vlogi igra neustavljiva Scarlett Johansson, ki so jo poleg Bessonovega prepoznavnega sloga kritiki tudi najbolj pohvalili. Film je ob 40-milijonskem proračunu zaslužil skoraj pol milijarde ameriških dolarjev in velja za enega najuspešnejših Bessonovih filmov.

Lucy je brezskrbna študentka na Tajvanu, ki jo fant prepriča, da dostavi kovček njegovemu poslovnemu partnerju. Še preden dojame, kaj se dogaja, jo ugrabi neusmiljeni gospod Jang. Njegovi plačanci vanjo vstavijo močno sintetično substanco, ki bi jo najverjetneje ubila, če bi paketek začel puščati, in jo pošljejo na pot kot mulo, ki prenaša neprecenljivo novo mamilo. Ko kemikalija začne pronicati v njeno telo, se Lucy začne spreminjati: sposobnosti njenih možganov se povečajo do stopnje, ki so jo prej lahko le predvidevali. Ko poskuša zaznati in razumeti neverjetne spremembe, začenja Lucy čutiti vse okoli sebe – prostor, zrak, vibracije, ljudi, celo težnost. Razvije nadčloveške sposobnosti, telepatijo, telekinezo in še vrsto neverjetnih zmogljivosti.

Scarlett Johansson kot Lucy

Akcijski film Lucy bo na Planetu v nedeljo, 18. oktobra, ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.