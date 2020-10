Snemanje oddaje zmotili nevarni divji prašiči #video

"Divja prašiča sta nas prišla obiskat v majhen zaliv na obalo, medtem ko sem bil s kandidatoma in ju učil netenja ognja. Ker nas je bilo tam več, bi se lahko prašiča počutila ogrožena in bi lahko storila kaj nepredvidljivega," je o srečanju z divjimi živalmi, ki jih na divjem otoku mrgoli in imajo v tem času tudi mladiče, zaradi česar so še posebej nevarni, povedal Brane T. Červek.

Ničesar zato ni prepuščal naključju in ju je s kopjem v roki pregnal, še preden sta se lahko preveč približala tekmovalcema in drugi snemalni ekipi. Srečanje pa je vplivalo tudi na tekmovalca, saj sta se zavedala, da ju ponoči ne čaka povsem miren spanec. Več v zgornjem videu.

Sicer pa tekmovalca tokrat čaka drugačna preizkušnja. Ne bosta v vlogi brodolomcev, ampak bosta šla čez iniciacijo, ki fante spremeni v može. Obred poteka v več stopnjah, vsaka izmed njih pa je težja.

Kako se bosta z izzivom spopadla polbrata, ki za svoji izklesani telesi vsakodnevno potrebujeta več vode in hrane, preverite v oddaji Preživetje v divjini v torek ob 21. uri na Planetu.

