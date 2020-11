Obeta se napeta bitka sekund: bo zdržal dovolj dolgo? #video

Nocoj ob 21. uri na Planetu se nam v oddaji Preživetje v divjini obeta ena najbolj napetih preizkušenj do zdaj. Očeta in sina čaka več različnih simulacij nesreč, v katerih bodo odločale sekunde. Prav zato bo pomembno premišljeno in hitro ukrepanje.

Boris in Miha se bosta tokrat izmenično spopadala z nalogami. Najprej bo en poskušal v čim krajšem času opraviti nalogo, drugi bo medtem v precej nezavidljivem položaju, potem pa bosta vlogi zamenjala. V prvi nalogi je tako moral oče Boris čakati v ledeni vodi, ki je imela zgolj tri stopinje Celzija, medtem ko je sin Miha poskušal zanetiti ogenj.

V drugi nalogi je bila na preizkušnji Mihova fizična moč, saj se je moral držati na vrvi nad vodo, dokler oče Boris ni naredil ročaja za sekiro in presekal hloda. Če jima ne uspe, bo kazen kar dvojna. Miha bo moker, kar ne bi bilo dobro, saj očeta in sina čaka še dolga in mrzla noč v gozdu, ostala pa bosta pa brez nagrade - sekire in vrvi. Več v zgornjem videu.

Kako uspešno sta se spopadla z nalogo, preverite v nocojšnji oddaji Preživetje v divjini.

Pustolovščina očeta in sina v oddaji Preživetje v divjini bo na sporedu NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

