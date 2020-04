Joga z Brigito Langerholc: 2. vadba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu boste od zdaj jogo lahko izvajali v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih ob 14.10.

Asane:

položaj gore ali pretegovanje telesa

drevo (vrkšasana), položaj na eni nogi

drevo (vrkšasana), položaj na eni nogi, objameš koleno

drevo (vrkšasana), položaj na eni nogi, objameš koleno in nogo odmakneš od telesa

labod, predpriprava

labod

orel

Položaj gore ali pretegovanje telesa (opis asane)

Stojte vzravnano v položaju gore. Noge držite v širini bokov. Ob vdihu stopite na prste in obenem dvignite roke nad glavo, pravokotno na tla. Lahko ob ušesih. Raztegnite se od pasu navzgor. Dlani imejte odprte in obrnjene drugo proti drugi. Lopatice pritisnite navznoter. Čutite raztezanje vzdolž obeh strani telesa. Ob izdihu se postopno vračajte v začetni položaj. Ponovite petkrat.

Oddaja Joga z Brigito je na sporedu ob torkih in četrtkih ob 14.10 na Planetu. Oddaja Svetovni prvak s kavča, ki jo pripravljata Andrej Milutinovič in Patricija Bezenšek, pa je na sporedu vsak ponedeljek, sredo in petek ob 14.10.

